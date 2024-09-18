Reuters: Германия приостановила экспорт оружия в Израиль

Берлин приостановил экспорт военных вооружений в Израиль из-за судебных исков на фоне ситуации в Газе. Об этом из собственных источник стало известно Reuters, передает УНН.

Детали

По данным Министерства экономики Германии, в 2023 году страна одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 326,5 млн евро.

Но до конца августа 2024-го было выдано разрешений на экспорт на сумму лишь 14,5 млн евро. Из них на категорию "военное оружие" приходится лишь 32 449 евро.

Собеседник Reuters приближенный к немецкому Минэкономики, пояснил, что сокращениям экспорта оружия стали судебные дела, в которых истцы обвиняют Германию в нарушении гуманитарного права из-за помощи Израилю.

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Напомним

В сентябре об ограничении продажи оружия Израилю заявили и в Британии. Там это объяснили риском возможности его использования с нарушением норм международного права.