Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
  •  53267 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
  •  106547 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
  •  114331 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  185422 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141782 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  134093 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132437 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191908 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191059 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

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Сообщено о прилетах в центре Херсона

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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18 марта 2024, 18:47  •  185422 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

18 марта 2024, 13:13  •  167105 просмотра
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  310523 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  325874 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  394417 просмотра

Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

Вчера канадский парламент проголосовал о прекращении экспорта оружия в Израиль с разрозненным голосованием 204 против 117 голосов.

политика •   •  1602 просмотра
Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

В Харькове полиция сумела отобрать гранату у водителя BMW, предотвратив потенциальный взрыв и спасая жизни людей.

Криминал и ЧП •   •  2432 просмотра
В Харькове задержали пьяного водителя BMW с гранатой

Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

Президент Зеленский обсудил международную деятельность Украины, новые соглашения по безопасности с партнерами, правовые меры против российских военных преступников, а также усиление противовоздушной обороны от российской агрессии в Сумской и других областях.

Война •   •  5792 просмотра
Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

Мужчина разгуливал по улице в Ирпене с ножом, угрожая своему родственнику и не подчиняясь приказам полиции, что стало поводом для расследования киевской полиции.

Криминал и ЧП •   •  5070 просмотра
В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

Сообщено о прилетах в центре Херсона

По словам первого заместителя председателя Херсонского областного совета, в центральной части Херсона были зафиксированы случаи прилетов, а жителям рекомендовали держаться подальше от окон.

Война •   •  6463 просмотра
Сообщено о прилетах в центре Херсона

Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ

Винничанин заплатил $3 000 интернет-знакомцу, который пообещал переправить его в Молдову через Кучурганский лиман, но их плану помешали пограничники.

Криминал и ЧП •   •  5721 просмотра
Винничанин заплатил три тысячи долларов за "горячий тур" в Молдову - ГПСУ

США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил преданность Америки НАТО, но подчеркнул необходимость справедливого финансового вклада со стороны европейских союзников по альянсу.

политика •   •  8739 просмотра
США останутся в НАТО, если европейские страны будут играть "честно" - Трамп

По данным Госдепа россия выпустила по Украине минимум 10 северокорейских ракет

Россия выпустила по меньшей мере 10 северокорейских ракет по Украине, по словам высокопоставленного американского чиновника из Государственного департамента.

Война •   •  10696 просмотра
По данным Госдепа россия выпустила по Украине минимум 10 северокорейских ракет

Пентагон запустил веб-сайт для отслеживания американской военной помощи Украине

Министерство обороны США запустило веб-сайт под названием "Надзор за Украиной", чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность американского оружия и помощи, направляемой в Украину, и снять беспокойство республиканцев относительно надзора за ней.

Война •   •  13324 просмотра
Пентагон запустил веб-сайт для отслеживания американской военной помощи Украине

Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек

19 марта 2024 года рф 30 раз обстреляла приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего 1 человек погиб от авиаудара КАБ в Великописаревской общине.

Война •   •  13122 просмотра
Оккупанты 30 раз обстреляли Сумщину: в Великой Писаревке погиб человек