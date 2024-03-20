Канада прекратит экспорт оружия в Израиль

Правительство Канады планирует прекратить экспорт оружия в Израиль. Об этом сообщает Toronto Star, передает УНН.

Детали

Во время пресс-конференции Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли проинформировала планов прекращения экспорта оружия в Израиль.

Эта новость стала результатом решения, принятого после ряда обсуждений в канадском парламенте.

Уже в начале января был временно остановлен экспорт военной техники в Израиль. Однако вчера канадский парламент проголосовал 204 против 117 за прекращение экспорта оружия. Важно отметить, что голосование не было обязательным.

Добавим

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, за последние десять лет стоимость канадского экспорта оружия в Израиль составила 140 миллионов канадских долларов, или около 95 миллионов евро. Канада, среди прочего, экспортировала в Израиль бомбы и ракеты.

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