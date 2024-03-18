Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице Аль-Шифа в Газе

ЦАХАЛ нанес удар по больнице Аль-Шифа в Газе. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Х, передает УНН.

Детали

Сегодня израильские войска совершили атаку на район больницы Аль-Шифа в секторе Газа.

По информации Израильских вооруженных сил, операция была проведена на основании разведданных данных об использовании этой больницы высокопоставленными представителями экстремистской организации ХАМАС.

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По данным катарского СМИ Al Jazeera, израильские силы также нанесли артиллерийские удары в южной части сектора Газа в Хан-Юнисе.

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