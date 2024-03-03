Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  170097 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  223002 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  196727 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  224184 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  239154 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  191224 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  170417 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  164338 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  176810 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172932 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
daniel-khagariДаниэль Хагари
sektor-hazaСектор Газа
Loading...
Новости по теме

Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа

Палестинцы возле гуманитарного конвоя ООН в Газе погибли в давке, а не в результате израильского удара, согласно предварительному израильскому военному расследованию.

Война •   •  14870 просмотра
Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа

Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Министр обороны Германии заявил, что публикация россией утечки разговора между немецкими офицерами была гибридной атакой, направленной на дезинформацию и подрыв единства.

Политика •   •  15448 просмотра
Министр обороны ФРГ Писториус назвал перехват разговора немецких офицеров гибридной атакой рф

Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету

Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области военные уничтожили вражескую ракету.

Война •   •  22617 просмотра
Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету

В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

Спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе 5 детей, самым младшим из которых был 4-месячный мальчик.

Война •   •  22688 просмотра
В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

На Кировоградщину движется ракета - Воздушные силы

Воздушные силы предупредили о вражеской ракете, направляющейся в Кировоградскую область.

Война •   •  31719 просмотра
На Кировоградщину движется ракета - Воздушные силы

Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Великобритания предоставит кредитный лимит в размере до 250 миллионов фунтов для украинского бизнеса.

Экономика •   •  28700 просмотра
Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудит дальнейшую поддержку Украины с министром обороны США Ллойдом Остином во время его визита в Вашингтон 3-6 марта.

Политика •   •  28936 просмотра
Министр обороны Литвы обсудит с главой Пентагона поддержку Украины

Искусственный интеллект привлекут к разминированию Украины - Минэкономики

Искусственный интеллект поможет Украине быстрее обезвреживать наземные мины и спасать жизни благодаря анализу данных о разминировании.

Война •   •  27439 просмотра
Искусственный интеллект привлекут к разминированию Украины - Минэкономики

В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"

Министерство иностранных дел Молдовы ответило, что лавров и кремлевский режим не имеют права читать лекции о демократии и свободе, учитывая неспровоцированные нападения на соседей.

Политика •   •  27021 просмотра
В МИД Молдовы отреагировали на заявления лаврова: "Не имеет морального права читать лекции о демократии и свободе"

В ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, в Николаеве слышен звук взрыва

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе удара баллистических ракет с юга, когда во многих регионах прозвучали сирены воздушной тревоги.

Война •   •  31592 просмотра
В ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики, в Николаеве слышен звук взрыва