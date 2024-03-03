Израиль: палестинцы возле конвоя ООН в Газе погибли из-за давки, а не из-за удара ЦАХАЛа

Армия Израиля пока не нашла подтверждений тому, что ее военнослужащие стреляли по толпе возле гуманитарного конвоя в секторе Газа, большинство людей погибли из-за давки, но зафиксировали выстрелы по отдельным мародерам, которые могли угрожать израильтянам. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Армия обороны Израиля завершила предварительное расследование инцидента, в ходе которого гражданские лица в секторе Газа были затоптаны насмерть и получили травмы, когда были убиты в конвое. Большинство палестинцев были убиты и пострадали в результате давки сказал Хагари.

Контекст

Израиль оказался под огнем критики после гибели десятков мирных жителей в ходе суматохи в секторе Газа 29 февраля, когда палестинцы собрались возле грузовиков ООН с гуманитарной помощью. Ряд стран поддержали призыв ООН о проведении расследования.

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