ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами
Киев • УНН
Эксперты ООН подтверждают сообщения о сексуальном насилии над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах и требуют провести полное расследование.
Эксперты ООН подтверждают факты сексуального насилия над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.
Детали
Группа экспертов ООН требует полного расследования в отношении сексуального насилия над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах.
Эксперты утверждают, что есть "убедительные утверждения" об изнасиловании, сексуальном унижении и угрозах изнасилования палестинских женщин и девушек, находящихся в Израиле.
По информации, уже есть доказательства по крайней мере двух случаев изнасилования.
Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Рим Алсалем выразила обеспокоенность относительно возможного существования значительно большего числа случаев сексуального насилия, которые еще не были документированы.
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ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами
Эксперты ООН подтверждают сообщения о сексуальном насилии над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах и требуют провести полное расследование.
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