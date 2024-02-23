ООН подтверждает сексуальное насилие Израиля над палестинскими женщинами

Эксперты ООН подтверждают факты сексуального насилия над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.

Детали

Группа экспертов ООН требует полного расследования в отношении сексуального насилия над палестинскими женщинами в израильских тюрьмах.

Эксперты утверждают, что есть "убедительные утверждения" об изнасиловании, сексуальном унижении и угрозах изнасилования палестинских женщин и девушек, находящихся в Израиле.

По информации, уже есть доказательства по крайней мере двух случаев изнасилования.

Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Рим Алсалем выразила обеспокоенность относительно возможного существования значительно большего числа случаев сексуального насилия, которые еще не были документированы.

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