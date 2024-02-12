ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены

Вооруженные силы Израиля нанесли удар по лагерю беженцев Рафах. Насчитывается 37 погибших и десятков раненых. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, Израиль нанес удар по лагерю беженцев Рафах на юге Газы. В результате погибло 37 человек, а десятки получили ранения.

Бомбардировка вызвала широкомасштабную панику в городе, где многие люди спали, когда начались удары.

Известия от жителей свидетельствуют, что израильские самолеты, танки и корабли участвовали в ударах, которые привели к разрушению двух мечетей и нескольких домов.

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Президент США Джо Байдена призвал Израиль не атаковать Рафах без надежного плана защиты гражданских лиц.

ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев