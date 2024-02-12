ЦАХАЛ завдав удару по табору біженців Рафах, загинуло 37 осіб і десятки поранено

Збройні сили Ізраїлю завдали удару по табору біженців Рафах. Нараховується 37 загиблих і десятків поранених. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, Ізраїль завдав удару по таборі біженців Рафах на півдні Гази. У результаті загинуло 37 людей, а десятки отримали поранення.

Бомбардування спричинило широкомасштабну паніку в місті, де багато людей спали, коли розпочалися удари.

Звістки від мешканців свідчать, що ізраїльські літаки, танки та кораблі брали участь в ударах, які призвели до руйнування двох мечетей і кількох будинків.

Додамо

Президент США Джо Байдена закликав Ізраїль не атакувати Рафах без надійного плану захисту цивільних осіб.

ЦАХАЛ готує масштабну операцію у місті Рафах, там перебувають 1,3 млн біженців