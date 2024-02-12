ЦАХАЛ завдав удару по табору біженців Рафах, загинуло 37 осіб і десятки поранено
Київ • УНН
За повідомленнями, в результаті ізраїльських ударів по табору біженців Рафах в Газі загинули 37 осіб і десятки отримали поранення.
Збройні сили Ізраїлю завдали удару по табору біженців Рафах. Нараховується 37 загиблих і десятків поранених. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
За інформацією, Ізраїль завдав удару по таборі біженців Рафах на півдні Гази. У результаті загинуло 37 людей, а десятки отримали поранення.
Бомбардування спричинило широкомасштабну паніку в місті, де багато людей спали, коли розпочалися удари.
Звістки від мешканців свідчать, що ізраїльські літаки, танки та кораблі брали участь в ударах, які призвели до руйнування двох мечетей і кількох будинків.
Додамо
Президент США Джо Байдена закликав Ізраїль не атакувати Рафах без надійного плану захисту цивільних осіб.
ЦАХАЛ готує масштабну операцію у місті Рафах, там перебувають 1,3 млн біженців10.02.24, 06:49 • 110739 переглядiв