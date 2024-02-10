ЦАХАЛ готує масштабну операцію у місті Рафах, там перебувають 1,3 млн біженців
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ проведе широкомасштабну операцію в місті Рафах в Газі з розформування батальйонів ХАМАСу, а понад 1,3 мільйона палестинських біженців, які там проживають, будуть евакуйовані в першу чергу.
Понад мільйон переселенців в місті Рафах на півдні Сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як ізраїльські військові почнуть там діяти. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає The Times of Israel, пише УНН.
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Таку заяву Нетаньяху зробив на тлі докору США про те, що Ізраїль не провів передопераційного планування, необхідного для того, щоб гарантувати, що цивільне населення буде подалі від небезпеки, і що невиконання цього загрожує "катастрофою".
У заяві офісу Нетаньяху йдеться, що він доручив ЦАХАЛу та оборонному відомству представити кабінету плани як щодо евакуації палестинського цивільного населення з південної частини Сектора Гази, так і розформування батальйонів ХАМАС в районі Рафаха.
Неможливо досягти військової мети ліквідації ХАМАС і залишити чотири батальйони ХАМАС в Рафаху.
За словами влади Ізраїлю, зрозуміло, що масштабна операція в Рафаху вимагає евакуації цивільного населення із зони бойових дій.
Доповнення
За оцінками, понад 1,3 мільйона палестинців знайшли притулок у районі Рафаха після того, як Армія оборони Ізраїлю опублікувала попередження про евакуацію з півночі Сектора Гази та інших районів під час наземного наступу проти ХАМАС. Не маючи можливості залишити крихітну палестинську територію, багато з них живуть у тимчасових наметових містечках або переповнених притулках ООН.
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