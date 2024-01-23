21 солдат ЦАХАЛУ одночасно загинули під час вибуху замінованої будівлі під час атаки палестинців

ukenru
29 березня, 17:57 • 102927 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 119261 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119669 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158161 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134232 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130373 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142876 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145328 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387048 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172408 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
77 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 20486 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 17558 перегляди
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 10014 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 14079 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 14381 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235939 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387049 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441911 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450223 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359593 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 119261 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131338 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125493 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99646 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108442 перегляди
Актуальне
21 солдат ЦАХАЛУ одночасно загинули під час вибуху замінованої будівлі під час атаки палестинців

21 солдат ЦАХАЛУ одночасно загинули під час вибуху замінованої будівлі під час атаки палестинців

Київ • УНН

 • 28931 перегляди

Внаслідок палестинського обстрілу з РПГ загинув 21 солдат армії Ізраїлю. Це стало найсмертоноснішим інцидентом для ЦАХАЛу за весь час війни з ХАМАС у ГАзі.

21 ізраїльський солдат загинув під час вибуху в Секторі Газа, який спричинила палестинська атака з РПГ. Це стало найсмертоноснішим інцидентом для солдат ЦАХАЛу в ході бойових дій в Газі. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

В понеділок, 23 січня, коли бійці ЦАХАЛ під прикриттям танку готували до знесення одну з будівель у Секторі Газа, по ним був нанесений удар з РПГ. Через це здетонувала вибухівка, яка вже знаходилася в будівлі. Солдати, які перебували в середині, загинули під час вибуху та обвалу будівлі.

До обіду вівторка ЦАХАЛ назвав імена всіх 21 загиблого солдата, всі вони були резервістами.

За твердженням спікерів армії Ізраїлю, це стало найсмертоноснішим інцидентом з початку наземного наступу Ізраїлю в анклаві. Загальна кількість загиблих в наземній операції досягла 219

На прес-конференції у вівторок вранці речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що війська діяли на відстані близько 600 метрів від кордону, навпроти південної ізраїльської громади Кіссуфім. Вони знищують споруди та об'єкти ХАМАСу в рамках зусиль армії зі створення буферної зони, щоб дозволити жителям прикордонних ізраїльських громад повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо

Ізраїль розпочав наступ на Газу після нападу ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня, коли терористи захопили військові бази, населені пункти і музичний фестиваль, вбивши близько 1200 людей, більшість з яких були цивільними особами. Терористи також захопили 253 заручники.

Ізраїль пропонує двомісячне припинення вогню в обмін на звільнення всіх заручників22.01.24, 22:48 • 28655 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92