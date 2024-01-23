21 солдат ЦАХАЛУ одночасно загинули під час вибуху замінованої будівлі під час атаки палестинців

21 ізраїльський солдат загинув під час вибуху в Секторі Газа, який спричинила палестинська атака з РПГ. Це стало найсмертоноснішим інцидентом для солдат ЦАХАЛу в ході бойових дій в Газі. Про це пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

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В понеділок, 23 січня, коли бійці ЦАХАЛ під прикриттям танку готували до знесення одну з будівель у Секторі Газа, по ним був нанесений удар з РПГ. Через це здетонувала вибухівка, яка вже знаходилася в будівлі. Солдати, які перебували в середині, загинули під час вибуху та обвалу будівлі.

До обіду вівторка ЦАХАЛ назвав імена всіх 21 загиблого солдата, всі вони були резервістами.

За твердженням спікерів армії Ізраїлю, це стало найсмертоноснішим інцидентом з початку наземного наступу Ізраїлю в анклаві. Загальна кількість загиблих в наземній операції досягла 219

На прес-конференції у вівторок вранці речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що війська діяли на відстані близько 600 метрів від кордону, навпроти південної ізраїльської громади Кіссуфім. Вони знищують споруди та об'єкти ХАМАСу в рамках зусиль армії зі створення буферної зони, щоб дозволити жителям прикордонних ізраїльських громад повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо

Ізраїль розпочав наступ на Газу після нападу ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня, коли терористи захопили військові бази, населені пункти і музичний фестиваль, вбивши близько 1200 людей, більшість з яких були цивільними особами. Терористи також захопили 253 заручники.

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