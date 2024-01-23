21 солдат ЦАХАЛА одновременно погибли при взрыве заминированного здания во время атаки палестинцев

21 израильский солдат погиб при взрыве в Секторе Газа, который вызвала палестинская атака из РПГ. Это стало самым смертоносным инцидентом для солдат ЦАХАЛа в ходе боевых действий в Газе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

В понедельник, 23 января, когда бойцы ЦАХАЛ под прикрытием танка готовили к сносу одно из зданий в Секторе Газа, по ним был нанесен удар из РПГ. Из-за этого сдетонировала взрывчатка, которая уже находилась в здании. Солдаты, находившиеся внутри, погибли во время взрыва и обвала здания.

К обеду вторника ЦАХАЛ назвал имена всех 21 погибшего солдата, все они были резервистами.

По утверждению спикеров армии Израиля, это стало самым смертоносным инцидентом с начала наземного наступления Израиля в анклаве. Общее количество погибших в наземной операции достигло 219

На пресс-конференции во вторник утром представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что войска действовали на расстоянии около 600 метров от границы, напротив южной израильской общины Киссуфим. Они уничтожают сооружения и объекты ХАМАСа в рамках усилий армии по созданию буферной зоны, чтобы позволить жителям приграничных израильских общин вернуться в свои дома.

Напомним,

Израиль начал наступление на Газу после нападения ХАМАСа на юг Израиля 7 октября, когда террористы захватили военные базы, населенные пункты и музыкальный фестиваль, убив около 1200 человек, большинство из которых были гражданскими лицами. Террористы также захватили 253 заложника.

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников