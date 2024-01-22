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Ізраїль пропонує двомісячне припинення вогню в обмін на звільнення всіх заручників

Ізраїль пропонує двомісячне припинення вогню в обмін на звільнення всіх заручників

Київ • УНН

 • 28655 перегляди

Ізраїль пропонує двомісячне припинення вогню в Газі, що стане найдовшою пропозицією, яку він робив Хамасу, в обмін на звільнення всіх заручників, йдеться у повідомленні Axios. Пропозиція надійшла на тлі зусиль єгипетських, катарських і американських посередників, які намагаються домовитися про угоду.

Ізраїль пропонує двомісячне припинення вогню в обмін на звільнення всіх заручників. Про це повідомили два джерела американському сайту новин Axios, передає УНН. Кажуть, що пропозиція була зроблена через єгипетських і катарських посередників.

Деталі

Відомо, що щонайменше 130 заручників досі перебувають у пастці в Газі.

Хоча пропозиція не містить угоди про припинення війни, це найдовший період припинення вогню, який Ізраїль пропонував ХАМАС.

Радник президента Байдена Бретт Макгерк вирушив до Єгипту в неділю, а потім продовжить відвідати Катар для переговорів, спрямованих на досягнення прогресу в переговорах щодо забезпечення звільнення заручників, утримуваних ХАМАС .

Катарські та єгипетські посередники тижнями намагалися подолати розбіжності між сторонами, щоб досягти прогресу в угоді.

Представники США заявили Axios, що досягнення такої угоди може бути єдиним шляхом, який може привести до припинення вогню в Газі.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що чекають відповіді від ХАМАС, але підкреслили, що вони обережно оптимістичні щодо можливості досягти прогресу найближчими днями.

йдеться у повідомленні

Доповнення

Згідно з пропозицією, угода включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися живими, і повернення тіл загиблих у кілька етапів. На першому етапі буде звільнено жінок, чоловіків старше 60 років і заручників, які перебувають у критичному стані.

Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-солдатів, чоловіків віком до 60 років, які не є військовослужбовцями, ізраїльських солдатів-чоловіків і тіл заручників.

Згідно із запропонованою угодою, Ізраїль і ХАМАС заздалегідь домовляться про те, скільки палестинських ув'язнених буде звільнено для кожного ізраїльського заручника в кожній категорії, а потім відбудуться окремі переговори щодо імен цих ув'язнених

повідомили офіційні особи.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що ця пропозиція ясно показує, що Ізраїль не погодиться припинити війну і не погодиться звільнити всіх 6000 палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць.

Нетаньяху відкинув звільнення ізраїльських заручників на умовах ХАМАС22.01.24, 02:20 • 30957 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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