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Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 20:48  •  13654 просмотра

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Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в Газе, что станет самым длинным предложением, которое он делал Хамасу, в обмен на освобождение всех заложников, говорится в сообщении Axios. Предложение поступило на фоне усилий египетских, катарских и американских посредников, которые пытаются договориться о сделке.

Израиль предлагает двухмесячное прекращение огня в обмен на освобождение всех заложников. Об этом сообщили два источника американскому новостному сайту Axios, передает УНН. Говорят, что предложение было сделано через египетских и катарских посредников.

Детали

Известно, что по меньшей мере 130 заложников до сих пор находятся в ловушке в Газе.

Хотя предложение не содержит соглашения о прекращении войны, это самый длинный период прекращения огня, который Израиль предлагал ХАМАС.

Советник президента Байдена Бретт Макгерк отправился в Египет в воскресенье, а затем продолжит посетить Катар для переговоров, направленных на достижение прогресса в переговорах по обеспечению освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Катарские и египетские посредники неделями пытались преодолеть разногласия между сторонами, чтобы достичь прогресса в соглашении.

Представители США заявили Axios, что достижение такого соглашения может быть единственным путем, который может привести к прекращению огня в Газе.

Израильские официальные лица заявили, что ждут ответа от ХАМАС, но подчеркнули, что они осторожно оптимистичны относительно возможности достичь прогресса в ближайшие дни.

говорится в сообщении

Дополнение

Согласно предложению, соглашение будет включать освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших в несколько этапов. На первом этапе будут освобождены женщины, мужчины старше 60 лет и заложники, которые находятся в критическом состоянии.

Следующие этапы будут включать освобождение женщин-солдат, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не являются военнослужащими, израильских солдат-мужчин и тел заложников.

Согласно предложенному соглашению, Израиль и ХАМАС заранее договорятся о том, сколько палестинских заключенных будет освобождено для каждого израильского заложника в каждой категории, а затем состоятся отдельные переговоры относительно имен этих заключенных

сообщили официальные лица.

Израильские официальные лица заявили, что это предложение ясно показывает, что Израиль не согласится прекратить войну и не согласится освободить всех 6000 палестинских заключенных из израильских тюрем.

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