Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг освобождение израильских заложников на условиях ХАМАС. В видеообращении он подчеркнул, что круглосуточно работает над освобождением более 130 заложников, которые все еще находятся в плену. Он решительно отверг требования боевиков как "условия капитуляции для монстров ХАМАС", пишет The Times of Israel, передает УНН.

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Чтобы освободить израильских заложников, ХАМАС требует прекращения войны, вывода израильских войск из сектора Газа и сохранения своей правительственной власти в этом районе. Он также призывает освободить палестинских заключенных, которых удерживают в связи с нападением ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье отчете ХАМАС.

Это первый случай, когда террористическая организация публично прокомментировала нападение на Израиль 7 октября.

ХАМАС описывает атаку как "необходимый шаг", учитывая "все израильские заговоры против палестинского народа", но в то же время признает возможные "ошибки".

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