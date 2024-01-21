Израильские силы обнаружили тоннель для удержания заложников в Газе: ХАМАС удерживал 20 заложников

Израильские военные в конце километрового минированного тоннеля в секторе Газа обнаружили тесные камеры, в которых ХАМАС удерживал около 20 заложников. Об этом сообщил военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари, передает УНН.

Детали

В тоннеле, в частности, нашли зону содержания, пять узких комнат за металлическими решетками, туалеты, матрасы и даже рисунки освобожденной во время обмена в ноябре пятилетней Амелии Алони.

На момент обнаружения туннеля заложников там не было.

Хагари рассказал, что вход в туннель был в доме члена ХАМАСа в городе Хан-Юнис на юге Газы, где в последние недели Израиль сосредоточил свою борьбу против палестинской исламистской группировки.

Военные вошли в тоннель, где столкнулись с террористами, вступив в бой, который завершился ликвидацией последних сказал Хагари.

По его словам, тоннель был оборудован бронированными дверями и взрывчаткой.

Как сообщил спикер, по имеющимся у них свидетельствам, в этом тоннеле в разное время в ужасных условиях содержались около 20 заложников: без дневного света, без доступа свежего воздуха и при сильной сырости, что затрудняло дыхание.

Некоторые из заложников, которые там удерживались, были освобождены во время недельного перемирия при посредничестве Катара. Другие до сих пор находятся среди более 130 захваченных во время нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября заложников.

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