ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства
Киев • УНН
Массивная подземная сеть в некоторых местах имеет глубину 50 метров и достаточно широкая для транспортных средств.
Армия обороны Израиля в воскресенье, 17 декабря, обнаружила крупнейший за всю историю тоннель ХАМАСа вблизи пункта пропуска Эрез. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Тоннель имеет несколько ответвлений, водопроводные, электрические и коммуникационные линии. В некоторых частях тоннеля войска нашли двери, которые должны были предотвратить проникновение израильских войск.
Отмечается, что в некоторых местах тоннель опускается примерно на 50 метров под землю и является достаточно широким, чтобы через него мог проехать транспорт.
Его ширина указывает на то, что он должен был использоваться для рейдов на автомобилях в приграничных общинах Газы.
Тоннель не заходил на территорию Израиля, однако одну из шахт нашли в 400 метрах от КПП Эрез, который до нападения ХАМАСа 7 октября использовали палестинские гражданские, чтобы попасть в Израиль на работу или обратиться за медицинской помощью.
Внутри тоннеля было найдено много оружия, которое принадлежит ХАМАСу.
По данным ЦАХАЛа, в строительстве тоннеля участвовала группа из десятков боевиков ХАМАСа, которые специально прибыли для его строительства с юга Сектора Газа.
Машины для бурения туннелей, которые использовались при строительстве, были контрабандными.
По оценкам военных, ХАМАС инвестировал миллионы долларов в свою сеть туннелей через Сектор Газа.
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ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства
Массивная подземная сеть в некоторых местах имеет глубину 50 метров и достаточно широкая для транспортных средств.
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