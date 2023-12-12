Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о массовой сдаче в плен боевиков радикальной группировки ХАМАС на фоне ожесточенных боев на юге Газы. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Мы окружили последние опорные пункты ХАМАСа в Джабалии и Шеджайи, батальоны, которые считались непобедимыми, которые годами готовились сражаться с нами, находятся на грани расформирования

сказал Галлант на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, сотни боевиков ХАМАСа сдались израильским войскам за последние дни, что "показывает, что происходит" с террористической группой.

Военные заявили, что за последний месяц Израиль арестовал более 500 террористов в секторе Газа. Их доставили на допрос подразделение Управления военной разведки ЦАХАЛа и служба безопасности.

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