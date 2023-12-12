Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС
Киев • УНН
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовой сдаче боевиков ХАМАС в Газе, подчеркнув, что за последний месяц израильские войска захватили более 500 террористов.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о массовой сдаче в плен боевиков радикальной группировки ХАМАС на фоне ожесточенных боев на юге Газы. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Мы окружили последние опорные пункты ХАМАСа в Джабалии и Шеджайи, батальоны, которые считались непобедимыми, которые годами готовились сражаться с нами, находятся на грани расформирования
По его словам, сотни боевиков ХАМАСа сдались израильским войскам за последние дни, что "показывает, что происходит" с террористической группой.
Военные заявили, что за последний месяц Израиль арестовал более 500 террористов в секторе Газа. Их доставили на допрос подразделение Управления военной разведки ЦАХАЛа и служба безопасности.
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Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС
Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовой сдаче боевиков ХАМАС в Газе, подчеркнув, что за последний месяц израильские войска захватили более 500 террористов.
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