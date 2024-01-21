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Ізраїльські сили виявили тунель для утримання заручників у Газі: ХАМАС утримував 20 заручників

Ізраїльські сили виявили тунель для утримання заручників у Газі: ХАМАС утримував 20 заручників

Київ • УНН

 • 33045 перегляди

Ізраїльські війська виявили тунель в Газі, який використовувався ХАМАС для утримання близько 20 заручників, повідомив контр-адмірал Даніель Хагарі. Під час знахідки заручників не було, але докази, знайдені в тунелі, свідчать про суворі умови, в яких вони перебували.

Ізраїльські військові у кінці кілометрового мінованого тунелю в секторі Гази виявили тісні камери, в яких ХАМАС утримував близько 20 заручників. Про це повідомив військовий речник контр-адмірал Даніель Хагарі, передає УНН.

Деталі

У тунелі, зокрема,  знайшли зону утримання, п’ять вузьких кімнат за металевими гратами, туалети, матраци та навіть малюнки звільненої під час обміну у листопаді п'ятирічною Амелії Алоні.

На момент виявлення тунелю заручників там не було.

Хагарі розповів, що вхід у тунель був у будинку члена ХАМАСу в місті Хан-Юніс на півдні Гази, де останніми тижнями Ізраїль зосередив свою боротьбу проти палестинського ісламістського угруповання.

Військові увійшли в тунель, де зіткнулися з терористами, вступивши в бій, який завершився ліквідацією останніх

сказав Хагарі.

За його словами, тунель був обладнаний броньованими дверима та вибухівкою.

Як повідомив речник, за наявними у них свідченнями, у цьому тунелі в різний час у жахливих умовах утримувалися близько 20 заручників: без денного світла, без доступу свіжого повітря та за сильної вогкості, що ускладнювало дихання.

Деякі з заручників, які там утримувалися, були звільнені під час тижневого перемир'я за посередництва Катару. Інші досі перебувають серед понад 130 захоплених під час нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня заручників.

ЦАХАЛ виявив найбільший в історії тунель ХАМАС, де могли їздити транспортні засоби18.12.23, 00:50 • 110354 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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