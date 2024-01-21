Ізраїльські сили виявили тунель для утримання заручників у Газі: ХАМАС утримував 20 заручників
Київ • УНН
Ізраїльські війська виявили тунель в Газі, який використовувався ХАМАС для утримання близько 20 заручників, повідомив контр-адмірал Даніель Хагарі. Під час знахідки заручників не було, але докази, знайдені в тунелі, свідчать про суворі умови, в яких вони перебували.
Ізраїльські військові у кінці кілометрового мінованого тунелю в секторі Гази виявили тісні камери, в яких ХАМАС утримував близько 20 заручників. Про це повідомив військовий речник контр-адмірал Даніель Хагарі, передає УНН.
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У тунелі, зокрема, знайшли зону утримання, п’ять вузьких кімнат за металевими гратами, туалети, матраци та навіть малюнки звільненої під час обміну у листопаді п'ятирічною Амелії Алоні.
На момент виявлення тунелю заручників там не було.
Хагарі розповів, що вхід у тунель був у будинку члена ХАМАСу в місті Хан-Юніс на півдні Гази, де останніми тижнями Ізраїль зосередив свою боротьбу проти палестинського ісламістського угруповання.
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За його словами, тунель був обладнаний броньованими дверима та вибухівкою.
Як повідомив речник, за наявними у них свідченнями, у цьому тунелі в різний час у жахливих умовах утримувалися близько 20 заручників: без денного світла, без доступу свіжого повітря та за сильної вогкості, що ускладнювало дихання.
Деякі з заручників, які там утримувалися, були звільнені під час тижневого перемир'я за посередництва Катару. Інші досі перебувають серед понад 130 захоплених під час нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня заручників.
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