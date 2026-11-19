Принц Гаррі готовий знову служити в армії та закликає Європу усвідомити загрозу, яку несе росія. Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, повідомляє УНН.

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Він нагадав, що Велика Британія перебуває у конфлікті з рф протягом останнього десятиліття.

Ми можемо багато чого навчитися в України. Я вважаю, що весь світ може багато чого навчитися в України. Якщо мене попросять знову вступити до лав збройних сил, якщо в цьому буде потреба, то я на 100% буду готовий служити своїй країні разом із моїми товаришами-ветеранами та військовослужбовцями - сказав принц Гаррі.

Він додав, що Європа "усвідомила загрозу" з боку росії, але його "найбільше турбує" те, що континент може "обернутися проти самого себе".

"Те, що на нас не летять дрони, кулі та ракети, ще не означає, що ми не перебуваємо у стані війни", - сказав принц Гаррі.

Нагадаємо

Днями принц Гаррі приїхав до Львова, щоб підтримати військових під час змагань із регбі на колісних кріслах у Всеукраїнських Іграх Нескорених.

Принц Гаррі відвідав військове кладовище на Київщині разом із представниками влади