Принц Гарри готов снова служить в армии и призывает Европу осознать угрозу, которую несёт Россия. Об этом он заявил в интервью The Telegraph, сообщает УНН.

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Он напомнил, что Великобритания находится в конфликте с РФ на протяжении последнего десятилетия.

Мы можем многому научиться у Украины. Я считаю, что весь мир может многому научиться у Украины. Если меня попросят снова вступить в ряды вооружённых сил, если в этом будет необходимость, то я на 100% буду готов служить своей стране вместе с моими товарищами-ветеранами и военнослужащими - сказал принц Гарри.

Он добавил, что Европа "осознала угрозу" со стороны России, но его "больше всего беспокоит" то, что континент может "обернуться против самого себя".

"То, что на нас не летят дроны, пули и ракеты, ещё не означает, что мы не находимся в состоянии войны", - сказал принц Гарри.

Напомним

На днях принц Гарри приехал во Львов, чтобы поддержать военнослужащих во время соревнований по регби на колясках во Всеукраинских Играх непокорённых.

Принц Гарри посетил военное кладбище на Киевщине вместе с представителями власти