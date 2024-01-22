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Нетаньяху відкинув звільнення ізраїльських заручників на умовах ХАМАС

Нетаньяху відкинув звільнення ізраїльських заручників на умовах ХАМАС

Київ • УНН

 • 30957 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив умови ХАМАС щодо звільнення понад 130 ізраїльських заручників. Вимоги ХАМАСу включають припинення війни, виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази, збереження своєї влади в регіоні та звільнення палестинських в'язнів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув звільнення ізраїльських заручників на умовах ХАМАС. У відеозверненні він підкреслив, що цілодобово працює над звільненням понад 130 заручників, які все ще перебувають у полоні. Він рішуче відкинув вимоги бойовиків як "умови капітуляції для монстрів ХАМАС", пише The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Щоб звільнити ізраїльських заручників, ХАМАС вимагає припинення війни, виведення ізраїльських військ із сектора Газа та збереження своєї урядової влади в цьому районі. Він також закликає звільнити палестинських в'язнів , яких утримують у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю звіті ХАМАС.

Це перший випадок, коли терористична організація публічно прокоментувала напад на Ізраїль 7 жовтня.

ХАМАС описує атаку як "необхідний крок", враховуючи "всі ізраїльські змови проти палестинського народу", але водночас визнає можливі "помилки".

Ізраїльські сили виявили тунель для утримання заручників у Газі: ХАМАС утримував 20 заручників21.01.24, 04:20 • 33045 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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