Нетаньяху відкинув звільнення ізраїльських заручників на умовах ХАМАС
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив умови ХАМАС щодо звільнення понад 130 ізраїльських заручників. Вимоги ХАМАСу включають припинення війни, виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази, збереження своєї влади в регіоні та звільнення палестинських в'язнів.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відкинув звільнення ізраїльських заручників на умовах ХАМАС. У відеозверненні він підкреслив, що цілодобово працює над звільненням понад 130 заручників, які все ще перебувають у полоні. Він рішуче відкинув вимоги бойовиків як "умови капітуляції для монстрів ХАМАС", пише The Times of Israel, передає УНН.
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Щоб звільнити ізраїльських заручників, ХАМАС вимагає припинення війни, виведення ізраїльських військ із сектора Газа та збереження своєї урядової влади в цьому районі. Він також закликає звільнити палестинських в'язнів , яких утримують у зв'язку з нападом ХАМАС на Ізраїль. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю звіті ХАМАС.
Це перший випадок, коли терористична організація публічно прокоментувала напад на Ізраїль 7 жовтня.
ХАМАС описує атаку як "необхідний крок", враховуючи "всі ізраїльські змови проти палестинського народу", але водночас визнає можливі "помилки".
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