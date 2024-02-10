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ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев

ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев

Киев  •  УНН

10 февраль 2024, 04:49  •  33084 просмотра

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Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.

Более миллиона переселенцев в городе Рафах на юге Сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как израильские военные начнут там действовать. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Такое заявление Нетаньяху сделал на фоне упрека США о том, что Израиль не провел предоперационного планирования, необходимого для того, чтобы гарантировать, что гражданское население будет подальше от опасности, и что невыполнение этого грозит "катастрофой".

В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что он поручил ЦАХАЛу и оборонному ведомству представить кабинету планы как по эвакуации палестинского гражданского населения из южной части Сектора Газа, так и расформированию батальонов ХАМАС в районе Рафаха.

Невозможно достичь военной цели ликвидации ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе.

говорится в заявлении Нетаньяху

По словам властей Израиля, понятно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.

Дополнение

По оценкам, более 1,3 миллиона палестинцев нашли убежище в районе Рафаха после того, как Армия обороны Израиля опубликовала предупреждение об эвакуации с севера Сектора Газа и других районов во время наземного наступления против ХАМАС. Не имея возможности покинуть крошечную палестинскую территорию, многие из них живут во временных палаточных городках или переполненных приютах ООН.

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
ЦАХАЛ готує масштабну операцію у місті Рафах, там перебувають 1,3 млн біженців
IDF prepares a large-scale operation in Rafah, home to 1.3 million refugees
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ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.

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