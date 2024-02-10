ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.
Более миллиона переселенцев в городе Рафах на юге Сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как израильские военные начнут там действовать. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Такое заявление Нетаньяху сделал на фоне упрека США о том, что Израиль не провел предоперационного планирования, необходимого для того, чтобы гарантировать, что гражданское население будет подальше от опасности, и что невыполнение этого грозит "катастрофой".
В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что он поручил ЦАХАЛу и оборонному ведомству представить кабинету планы как по эвакуации палестинского гражданского населения из южной части Сектора Газа, так и расформированию батальонов ХАМАС в районе Рафаха.
Невозможно достичь военной цели ликвидации ХАМАС и оставить четыре батальона ХАМАС в Рафахе.
По словам властей Израиля, понятно, что масштабная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.
Дополнение
По оценкам, более 1,3 миллиона палестинцев нашли убежище в районе Рафаха после того, как Армия обороны Израиля опубликовала предупреждение об эвакуации с севера Сектора Газа и других районов во время наземного наступления против ХАМАС. Не имея возможности покинуть крошечную палестинскую территорию, многие из них живут во временных палаточных городках или переполненных приютах ООН.
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ЦАХАЛ готовит масштабную операцию в городе Рафах, там находятся 1,3 млн беженцев
Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проведет широкомасштабную операцию в городе Рафах в Газе по расформированию батальонов ХАМАСа, а более 1,3 миллиона палестинских беженцев, которые там проживают, будут эвакуированы в первую очередь.
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