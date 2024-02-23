ООН підтверджує сексуальне насильство Ізраїлю над палестинськими жінками
Київ • УНН
Експерти ООН підтверджують повідомлення про сексуальне насильство над палестинськими жінками в ізраїльських в'язницях і вимагають провести повне розслідування.
Експерти ООН підтверджують факти сексуального насильства над палестинськими жінками в ізраїльських ув’язненнях. Про це повідомляє Guardian, передає УНН.
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Група експертів ООН вимагає повного розслідування щодо ексуального насильства над палестинськими жінками в ізраїльських ув’язненнях.
Експерти стверджують, що є "переконливі твердження" про зґвалтування, сексуальне приниження та погрози зґвалтування палестинських жінок і дівчат, які перебувають у Ізраїлі.
За інформацією, вже є докази принаймні двох випадків зґвалтування.
Спеціальний доповідач ООН з питань насильства щодо жінок і дівчат Рім Алсалем висловила стурбованість щодо можливого існування значно більшого числа випадків сексуального насильства, які ще не були документовані.
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