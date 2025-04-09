Даниэль Хагари

ХАМАС не предоставил список заложников для обмена, нарушив ключевые условия перемирия. В ответ ЦАХАЛ продолжает военные удары по
сектору Газа по директиве премьер-министра.
Израиль планирует атаковать финансовые центры "Хезболлы" в Ливане, предупреждая местных жителей держаться подальше. Напряженность
на границе сохраняется с октября, приведя к многочисленным жертвам и массовому перемещению населения.
Армия обороны Израиля уничтожила 440 членов "Хезболлы" и 2000 целей группировки в Ливане. ЦАХАЛ продолжает операции, оттесняя
"Хезболлу" на север и готовясь к возможным атакам ХАМАС.
Премьер Израиля заявил, что Иран «совершил большую ошибку», атаковав страну. США помогли отразить атаку и поддерживают Израиль, но
призывают к дипломатическому урегулированию.
Представитель ЦАХАЛа заявил о продолжении мощных ударов Израиля на Ближнем Востоке. Он подчеркнул эффективность систем ПВО и
предупредил о последствиях иранской атаки.
Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хезболлы» в Бейруте, пытаясь ликвидировать лидера движения Хасана Насраллу. Это самый крупный
израильский удар в Бейруте с 2006 года, но результаты атаки пока неизвестны.
Военные Израиля находятся в состоянии "наивысшей готовности" из-за потенциальной атаки Ирана или Хезболлы. ВВС усилили
патрулирование над Ливаном, но инструкции для гражданских остаются без изменений.
После того, как воздушная атака Ирана на Израиль была отражена несколькими государствами, чешские политики призвали к подобному
развертыванию для защиты воздушного пространства Украины.
Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю ночью, но ЦАХАЛ утверждает, что сбил 99% целей.
Палестинцы возле гуманитарного конвоя ООН в Газе погибли в давке, а не в результате израильского удара, согласно предварительному
израильскому военному расследованию.