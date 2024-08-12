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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль в состоянии "наивысшей готовности" из-за угрозы атаки Ирана

Израиль в состоянии "наивысшей готовности" из-за угрозы атаки Ирана

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 17:59  •  6418 просмотра

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Военные Израиля находятся в состоянии "наивысшей готовности" из-за потенциальной атаки Ирана или Хезболлы. ВВС усилили патрулирование над Ливаном, но инструкции для гражданских остаются без изменений.

В Израиле военные находятся в состоянии "высокой готовности" относительно потенциальной атаки со стороны Ирана или Хезболлы в Ливане, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари снова заявляет, что до сих пор нет никаких изменений в указаниях по чрезвычайным ситуациям для гражданских лиц, даже если отчеты утверждают, что нападение Ирана на Израиль неизбежно.

Он говорит, что военные находятся в состоянии "высокой готовности" относительно потенциальной атаки со стороны Ирана или Хезболлы в Ливане.

"В последние дни мы следим за нашими врагами и развитием событий на Ближнем Востоке, особенно за Хезболлой и Ираном", - сказал Хагари на пресс-конференции.

Он говорит, что ВВС Израиля усилили патрулирование над Ливаном, "чтобы выявлять и перехватывать угрозы".

"Мы серьезно относимся к заявлениям наших врагов и поэтому готовы на самом высоком уровне готовности к защите и нападению", - говорит Хагари.

Хагари говорит, что в инструкциях Командования тыла нет изменений, и если они будут, "мы немедленно обновим".

"Мы будем информировать (общественность) как можно раньше... но не давая нашим врагам разведывательных или оперативных преимуществ", - добавляет он.

Нові дані ізраїльської розвідки припускають, що Іран готується атакувати Ізраїль протягом кількох днів11 августа 2024, 23:28 • 103087 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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