Новые данные израильской разведки предполагают, что Иран готовится атаковать Израиль в течение нескольких дней

Сообщается, что Израиль сообщил США, что Иран готовит крупное нападение Министр обороны Израиля Йоав Галлант пообщался в воскресенье с министром обороны США Ллойдом Остином, сообщает Reuters, передает УНН.

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В разговоре Галлант отметил, что все указывает на то, что военные Ирана готовятся к широкомасштабному нападению на Израиль.

Обновленная оценка израильского разведывательного сообщества заключается в том, что Иран готов атаковать Израиль непосредственно в ответ за убийство политического лидера ХАМАС в Тегеране и, вероятно, сделает это в течение нескольких дней, сообщили два источника, которые непосредственно знакомы с проблемой.

Новая оценка разведки указывает на то, что атака может произойти до запланированных на четверг переговоров по заложникам в Газе и соглашения о прекращении огня, что потенциально может поставить под угрозу переговоры в момент, который, по словам израильских официальных лиц, является "сейчас или никогда" для потенциального соглашения между Израилем и ХАМАС.

Но один из источников, который имеет непосредственные знания о разведке, сказал, что ситуация "все еще нестабильна". Оценка, которая была составлена за последние 24 часа, представляет собой сдвиг, сказали источники.

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