CNN сообщил о готовности "Хамаса" заключить перемирие с Израилем
Киев • УНН
Лидер Хамаса передал Израилю сообщение о желании заключить соглашение о прекращении огня. США призывают Израиль согласиться на соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.
Глава политбюро палестинского движения "Хамас" Яхья Синвар передал через посредников сообщение Израиля, в котором говорится о желании заключить соглашение о прекращении огня. Об этом пишет CNN, ссылаясь на израильский источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.
Детали
Собеседник издания уточнил, что пока не ясно, какой позиции по этому вопросу придерживается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако отмечается, что власти США дали понять Израилю: настало время заключить соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.
Единственное соглашение о прекращении огня действовало с 24 по 30 ноября 2023 года. Тогда "Хамас" освободил 81 израильтянина и 24 иностранца из заложников. С тех пор вопрос об остановке боевых действий поднимался неоднократно.
Дополнение
Косвенные переговоры между Израилем и "Хамасом" о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников возобновились в июле 2024 года после более чем месячной остановки. Однако все раунды переговоров завершились без прорывов.
9 августа канцелярия Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильская делегация отправится на переговоры о перемирии 15 августа. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в Тегеране главы политбюро "Хамаса" Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. Иран, Хамас и Хезболла считают виновным Израиль.
Армія Ізраїлю ліквідувала одного з лідерів ХАМАСу в Лівані10 августа 2024, 02:32 • 61268 просмотров