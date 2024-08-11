CNN сообщил о готовности "Хамаса" заключить перемирие с Израилем

Глава политбюро палестинского движения "Хамас" Яхья Синвар передал через посредников сообщение Израиля, в котором говорится о желании заключить соглашение о прекращении огня. Об этом пишет CNN, ссылаясь на израильский источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.

Детали

Собеседник издания уточнил, что пока не ясно, какой позиции по этому вопросу придерживается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Однако отмечается, что власти США дали понять Израилю: настало время заключить соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.

Единственное соглашение о прекращении огня действовало с 24 по 30 ноября 2023 года. Тогда "Хамас" освободил 81 израильтянина и 24 иностранца из заложников. С тех пор вопрос об остановке боевых действий поднимался неоднократно.

Дополнение

Косвенные переговоры между Израилем и "Хамасом" о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников возобновились в июле 2024 года после более чем месячной остановки. Однако все раунды переговоров завершились без прорывов.

9 августа канцелярия Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильская делегация отправится на переговоры о перемирии 15 августа. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства в Тегеране главы политбюро "Хамаса" Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. Иран, Хамас и Хезболла считают виновным Израиль.

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