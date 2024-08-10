Армия Израиля ликвидировала одного из лидеров ХАМАСа в Ливане

Армия обороны Израиля 9 августа заявила о ликвидации старшего командира группировки ХАМАС в Ливане Самера Махмуда аль-Хаджа. Армия обороны Израиля сообщила в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что террорист был ликвидирован авиаударом по району Сидона в Ливане, который расположен в 60 километрах от границы между государствами.

Командир ХАМАС отвечал за подготовку террористических атак и запуск ракет из Ливана в сторону израильской территории. Кроме того, Самер был командиром военных сил в лагере Айн аль-Хильва возле Сидона и отвечал за вербовку и подготовку террористов для нападения на Израиль.

Напомним

1 августа Армия обороны Израиля заявила о ликвидации Мухаммеда Дейфа, командира военного крыла ХАМАС в Газе. Удар был нанесен 13 июля 2024 года в районе Хан-Юниса, также были ликвидированы другие боевики.