Яхья Синвар

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27815 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 40259 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 46939 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 53955 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66298 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56187 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55509 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 118961 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81574 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 225729 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86354 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19668 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16585 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15390 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17030 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86387 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 118963 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 225729 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402877 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395347 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10781 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15413 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 16611 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 19695 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75006 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Люди

Яхья Синвар

Новости по теме

После убийства Яхьи Синвара ХАМАС возглавил его брат Мохаммед Синвар - The Wall Street Journal

Мохаммед Синвар, младший брат ликвидированного Яхьи Синвара, стал новым лидером ХАМАС в Газе. Он известен под прозвищем «Тень» и работает над восстановлением боевых группировок вопреки решению руководства в Дохе.

Новости Мира • 13 января, 09:31 • 21912 просмотра

Израиль впервые подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Хании в Тегеране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что страна стоит за ликвидацией Исмаила Хании в Иране. Он также предупредил о подобных действиях против лидеров йеменских хуситов.

Новости Мира • 23 декабря, 22:18 • 16973 просмотра

В ООН призывают объявить временное перемирие в Газе: в анклаве заканчиваются лекарства

UNRWA призывает к временному перемирию на севере Газы для эвакуации людей. Медики сообщают о критической нехватке лекарств и материалов для лечения пострадавших во время израильского наступления.

Новости Мира • 22 октября, 12:57 • 16152 просмотра

ХАМАС не будет разглашать имя нового лидера до марта

ХАМАС решил не разглашать имя нового лидера до выборов в марте. До этого времени группировкой будет руководить комитет из пяти человек, а Халиль аль-Хайя будет исполнять обязанности лидера в Газе.

Новости Мира • 22 октября, 02:24 • 17294 просмотра

Израиль планирует обменять тело лидера ХАМАСа Синвара на израильских заложников, удерживаемых в Газе

Израиль может использовать тело ликвидированного главаря ХАМАС Яхьи Синвара для обмена на израильских заложников в Газе. Останки Синвара хранятся в секретном месте в Израиле после его убийства израильскими силами.

Новости Мира • 20 октября, 14:41 • 22146 просмотра

Британский премьер: смерть лидера ХАМАСа может остановить бои в Газе

Премьер-министр Великобритании обсудил с Нетаньяху смерть лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. Он выразил надежду, что это может привести к прекращению боев в Газе и освобождению заложников.

Новости Мира • 20 октября, 04:35 • 22876 просмотра

Дрон из Ливана атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

Частная резиденция премьер-министра Израиля в Кесарии была атакована беспилотником из Ливана. Нетаньяху и его жены не было дома, никто не пострадал, два других дрона были сбиты ПВО.

Новости Мира • 19 октября, 09:20 • 20010 просмотра

Цена на золото бьет рекорды: впервые превысила 2700 долларов за унцию

Золото достигло рекордной цены $2711,99 за унцию из-за напряженности на Ближнем Востоке и выборов в США. Рост за неделю составил 2%, а за год - более 30%, чему способствовали ожидания снижения ставок ФРС.

Экономика • 18 октября, 07:19 • 15165 просмотра

В Пентагоне подтвердили, что США предоставили Израилю разведданные для отслеживания лидеров ХАМАС

Пентагон подтвердил, что США предоставили Израилю разведданные для отслеживания лидеров ХАМАС. Американские военные не участвовали в операции по ликвидации Яхьи Синвара, но помогли информацией по освобождению заложников.

Новости Мира • 18 октября, 07:12 • 12992 просмотра

В Иране заявили, что смерть лидера ХАМАС усилит «дух сопротивления»

Миссия Ирана при ООН заявила, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит «дух сопротивления». Иранские дипломаты назвали Синвара «мучеником» и примером для молодежи, подчеркивая продолжение сопротивления.

Новости Мира • 18 октября, 03:05 • 19673 просмотра

Армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара

ЦАХАЛ официально сообщил о ликвидации Яхьи Синвара, лидера ХАМАС, в секторе Газа 16 октября. Синвар, ответственный за атаку 7 октября, был найден и убит солдатами 828-й бригады после длительного укрытия.

Война • 17 октября, 17:49 • 27495 просмотра

СМИ подтверждают, что Израиль ликвидировал руководителя Хамаса Яхью Синвара

Источники Sky News Arabia подтвердили ликвидацию лидера Хамаса Яхьи Синвара во время операции израильской армии в Рафасе. ЦАХАЛ считает его ответственным за нападение 7 октября 2023 года.

Новости Мира • 17 октября, 14:37 • 13869 просмотра

Израиль сообщил о ликвидации трех террористов в Газе: один из них может быть лидером ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о ликвидации трех террористов в секторе Газа, один из которых может быть лидером ХАМАС Яхьей Синваром. Личности террористов и информация о заложниках проверяются.

Новости Мира • 17 октября, 13:32 • 12261 просмотра

Лидер ХАМАС полон решимости втянуть Израиль в более "большую войну" - NYT

Яхья Синвар, лидер ХАМАС, намерен расширить конфликт с Израилем до регионального уровня. Американские чиновники считают, что он жив и блокирует соглашение о прекращении огня, разочарованный отсутствием поддержки от "Хезболлы" и Ирана.

Новости Мира • 5 октября, 12:58 • 20622 просмотра

Израиль заявил о ликвидации главы правительства ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации трех высокопоставленных членов ХАМАС в Газе около 3 месяцев назад. Среди них - глава правительства ХАМАС и двое представителей сферы безопасности группировки.

Новости Мира • 3 октября, 11:33 • 13329 просмотра

CNN сообщил о готовности "Хамаса" заключить перемирие с Израилем

Лидер Хамаса передал Израилю сообщение о желании заключить соглашение о прекращении огня. США призывают Израиль согласиться на соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.

Война • 11 августа, 19:29 • 98463 просмотра

ХАМАС назначил нового политического лидера вместо Хании: кто им стал

ХАМАС единогласно избрал Яхью Синвара председателем политбюро вместо убитого Исмаила Хании. Синвар считается экстремистом и подозревается в организации терактов 7 октября 2023 года.

Новости Мира • 7 августа, 05:54 • 19295 просмотра

Лидер ХАМАСа в переговорах с арабскими посредниками настаивает на полном прекращении огня в Газе-WSJ

Лидер ХАМАС Яхья Синвар заявил арабским посредникам, что ХАМАС на сложит оружие и не подпишет требующее этого предложение, настаивая на полном прекращении огня в Газе, говорится в статье The Wall Street Journal.

Новости Мира • 7 июня, 08:55 • 21383 просмотра

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.

Новости Мира • 20 мая, 11:34 • 16596 просмотра

ХАМАС призвал мусульман к походу на Иерусалим и "освобождению Аль-Акса"

Лидер Хамаса Мухаммед Дейф в редком аудиообращении призвал мусульман всего мира идти на Иерусалим и "освободить мечеть Аль-Акса".

Новости Мира • 29 марта, 07:44 • 26064 просмотра

Израиль проверяет, уничтожил ли он в Газе второго по влиянию главаря ХАМАСа

Израиль проверил, был ли убит Марван Исса, второй по влиятельности лидер ХАМАС и заместитель Мохаммеда Дейфа, во время авиаудара в Газе во время продолжающегося конфликта.

Новости Мира • 12 марта, 08:10 • 29237 просмотра

Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАС из-за атаки в Израиле и угрозы региональной безопасности

Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.

политика • 7 февраля, 05:28 • 36098 просмотра

В Израиле считают, что устранение угрозы ХАМАС займет весь 2024 год или дольше

По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.

Новости Мира • 30 января, 12:00 • 22638 просмотра