Яхья Синвар

Мохаммед Синвар, младший брат ликвидированного Яхьи Синвара, стал новым лидером ХАМАС в Газе. Он известен под прозвищем «Тень» и работает над восстановлением боевых группировок вопреки решению руководства в Дохе.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что страна стоит за ликвидацией Исмаила Хании в Иране. Он также предупредил о подобных действиях против лидеров йеменских хуситов.
UNRWA призывает к временному перемирию на севере Газы для эвакуации людей. Медики сообщают о критической нехватке лекарств и материалов для лечения пострадавших во время израильского наступления.
ХАМАС решил не разглашать имя нового лидера до выборов в марте. До этого времени группировкой будет руководить комитет из пяти человек, а Халиль аль-Хайя будет исполнять обязанности лидера в Газе.
Израиль может использовать тело ликвидированного главаря ХАМАС Яхьи Синвара для обмена на израильских заложников в Газе. Останки Синвара хранятся в секретном месте в Израиле после его убийства израильскими силами.
Премьер-министр Великобритании обсудил с Нетаньяху смерть лидера ХАМАСа Яхьи Синвара. Он выразил надежду, что это может привести к прекращению боев в Газе и освобождению заложников.
Частная резиденция премьер-министра Израиля в Кесарии была атакована беспилотником из Ливана. Нетаньяху и его жены не было дома, никто не пострадал, два других дрона были сбиты ПВО.
Золото достигло рекордной цены $2711,99 за унцию из-за напряженности на Ближнем Востоке и выборов в США. Рост за неделю составил 2%, а за год - более 30%, чему способствовали ожидания снижения ставок ФРС.
Пентагон подтвердил, что США предоставили Израилю разведданные для отслеживания лидеров ХАМАС. Американские военные не участвовали в операции по ликвидации Яхьи Синвара, но помогли информацией по освобождению заложников.
Миссия Ирана при ООН заявила, что смерть лидера ХАМАС Яхьи Синвара укрепит «дух сопротивления». Иранские дипломаты назвали Синвара «мучеником» и примером для молодежи, подчеркивая продолжение сопротивления.
ЦАХАЛ официально сообщил о ликвидации Яхьи Синвара, лидера ХАМАС, в секторе Газа 16 октября. Синвар, ответственный за атаку 7 октября, был найден и убит солдатами 828-й бригады после длительного укрытия.
Источники Sky News Arabia подтвердили ликвидацию лидера Хамаса Яхьи Синвара во время операции израильской армии в Рафасе. ЦАХАЛ считает его ответственным за нападение 7 октября 2023 года.
ЦАХАЛ заявил о ликвидации трех террористов в секторе Газа, один из которых может быть лидером ХАМАС Яхьей Синваром. Личности террористов и информация о заложниках проверяются.
Яхья Синвар, лидер ХАМАС, намерен расширить конфликт с Израилем до регионального уровня. Американские чиновники считают, что он жив и блокирует соглашение о прекращении огня, разочарованный отсутствием поддержки от "Хезболлы" и Ирана.
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации трех высокопоставленных членов ХАМАС в Газе около 3 месяцев назад. Среди них - глава правительства ХАМАС и двое представителей сферы безопасности группировки.
Лидер Хамаса передал Израилю сообщение о желании заключить соглашение о прекращении огня. США призывают Израиль согласиться на соглашение, чтобы избежать эскалации конфликта.
ХАМАС единогласно избрал Яхью Синвара председателем политбюро вместо убитого Исмаила Хании. Синвар считается экстремистом и подозревается в организации терактов 7 октября 2023 года.
Лидер ХАМАС Яхья Синвар заявил арабским посредникам, что ХАМАС на сложит оружие и не подпишет требующее этого предложение, настаивая на полном прекращении огня в Газе, говорится в статье The Wall Street Journal.
Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.
Лидер Хамаса Мухаммед Дейф в редком аудиообращении призвал мусульман всего мира идти на Иерусалим и "освободить мечеть Аль-Акса".
Израиль проверил, был ли убит Марван Исса, второй по влиятельности лидер ХАМАС и заместитель Мохаммеда Дейфа, во время авиаудара в Газе во время продолжающегося конфликта.
Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.
По словам офицера израильской разведки, ликвидация угрозы со стороны ХАМАС займет весь 2024 год или дольше.