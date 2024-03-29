ХАМАС призвал мусульман к походу на Иерусалим и "освобождению Аль-Акса"

Мухаммед Дейф, таинственный лидер Бригады Аль-Кассама, который не появлялся на публике десятилетиями, призвал мусульман всего мира "освободить мечеть Аль-Акса" в аудиопослании. Достоверность видео не выяснена, передает УНН со ссылкой на Die Presse.

Детали

Мохаммед Дейф в аудиообращении к мусульманам всего мира, опубликованном в среду на канале боевиков в приложении для обмена сообщениями Telegram, призвал присоединиться к "чести джихада и участию в освобождении мечети Аль-Акса".

"Начните марш сегодня, сейчас, а не завтра, в Палестину", - говорит Дейф.

В записи нет изображения Дейфа, и его не удалось подтвердить. Когда была сделана запись, неизвестно.

Мохаммед Дейф вместе с главой ХАМАСа в секторе Газа Джихией ас-Синваром считается организатором беспрецедентного массового убийства в Израиле 7 октября. В одном из своих редких сообщений в тот день Дейф объявил о "военной операции" против Израиля.

Тем временем церковь призывает к прекращению огня, - в ближайшие несколько дней в Иерусалиме состоятся традиционные христианские празднования Пасхи. В своем пасхальном послании церковные лидеры призывают к "немедленному и длительному прекращению огня" в войне в Газе. В послании, опубликованном в среду, говорится об "интенсивных страданиях, которые окружают нас здесь, на Святой Земле" и осуждаются "все акты насилия в этой разрушительной войне, особенно те, что направлены против невинных гражданских лиц".

Напомним,

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что в начале марта ликвидировала заместителя командующего военным крылом движения ХАМАС Марвана Исса.

Трамп поддержал военные действия Израиля против ХАМАС, но выступил за прекращение войны в Газе в связи с тяжелым гуманитарным кризисом и потерей международной поддержки.

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