Нетаньяху назвал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа

Военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, поскольку израильская армия (ЦАХАЛ) успешно справляется с боевиками палестинского движения ХАМАС, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью изданию Politico, передает УНН.

Детали

Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части войны отметил Нетаньяху.

По его словам, боевые действия "не займут более двух месяцев - возможно, шесть недель, может, четыре".

Нетаньяху отверг идею прекращения огня в священный для мусульман месяц Рамадан. Он отметил, что хотел бы увидеть освобождение еще одной партии заложников, однако переговоры с ХАМАСом не привели к какому-либо соглашению.

Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе