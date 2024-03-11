Нетаньягу назвав терміни завершення операції Ізраїлю в секторі Газа
Київ • УНН
Військова операція Ізраїлю в Газі може завершитися протягом 4-6 тижнів, оскільки вона знищила більшу частину потенціалу ХАМАСу, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Військова операція Ізраїлю в секторі Газа може завершитися за один-два місяці, оскільки ізраїльська армія (ЦАХАЛ) успішно справляється з бойовиками палестинського руху ХАМАС, заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю виданню Politico, передає УНН.
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Ми знищили три чверті бойових терористичних батальйонів ХАМАС. І ми близькі до завершення останньої частини війни
За його словами, бойові дії "не займуть більше двох місяців — можливо, шість тижнів, може, чотири".
Нетаньягу відкинув ідею припинення вогню у священний для мусульман місяць Рамадан. Він зазначив, що хотів би побачити звільнення ще однієї партії заручників, проте переговори з ХАМАСом не призвели до будь-якої угоди.
Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо припинення вогню в Газі08.02.24, 09:20 • 24571 перегляд