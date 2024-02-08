Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо припинення вогню в Газі. Бойовики вимагали звільнення тисяч ув'язнених та інших поступок на пропозицію США припинити бойові дії. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

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ХАМАС запропонував контрпропозицію щодо плану припинення вогню, який був узгоджений США, Катаром, Ізраїлем і Єгиптом і який закликає до поетапного звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів і припинення бойових дій.

Втім прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу рішуче відкинув вимоги ХАМАС.

Поступка дивним вимогам ХАМАС, які ми почули просто зараз, не тільки не призведе до звільнення заручників. Це просто призведе до нової різанини - заявив Нетаньягу на прес-конференції в середу ввечері.

Прем'єр також сказав, що Ізраїль вважає, що зможе досягти своєї мети - повалити ХАМАС. Крім того зауважив, що "продовження військового тиску є необхідною умовою для звільнення наших заручників".

Як пише видання, аналітики і чиновники, знайомі із перебігом переговорів вважають, що зустрічна пропозиція бойовиків містить деякі вимоги, на які Ізраїль може погодитися. Однак, деякі Єрусалим, найімовірніше, відкине. Наприклад, масове звільнення палестинських ув'язнених, зокрема обвинувачених у насильницьких нападах, у рамках заключного етапу угоди.

Доповнення

Зазначається, що у четвер ввечері відбудуться переговори лідерів ХАМАС і єгипетських чиновників щодо плану припинення війни в Газі.

За словами дипломатів і аналітиків, один зі сценаріїв перемовин полягає в тому, що обидві сторони можуть погодитися на початкове припинення вогню на термін до шести тижнів, поки вони вестимуть переговори про подальші етапи перемир'я. В обох сторін будуть причини відмовитися від угоди, перш ніж вони зможуть домовитися про звільнення останньої групи заручників і високопоставлених палестинських в'язнів.

Нагадаємо

Вимоги ХАМАС включають припинення вогню на чотири з половиною місяці та остаточне припинення війни, а також звільнення сотень терористів з ізраїльських в'язниць. Терористичне угруповання також заявило, що хоче повного виведення ізраїльських військ із сектора Газа, на що Ізраїль заявив, що не готовий це зробити.