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Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо припинення вогню в Газі

Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 24567 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув вимоги ХАМАС щодо звільнення ув'язнених та інших поступок як умови припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув умови ХАМАС щодо припинення вогню в Газі. Бойовики вимагали звільнення тисяч ув'язнених та інших поступок на пропозицію США припинити бойові дії. Про це повідомляє The Wall Street Journal, інформує УНН.

Деталі

ХАМАС запропонував контрпропозицію щодо плану припинення вогню, який був узгоджений США, Катаром, Ізраїлем і Єгиптом і який закликає до поетапного звільнення заручників в обмін на палестинських в'язнів і припинення бойових дій.

Втім прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу рішуче відкинув вимоги ХАМАС.

Поступка дивним вимогам ХАМАС, які ми почули просто зараз, не тільки не призведе до звільнення заручників. Це просто призведе до нової різанини

 - заявив Нетаньягу на прес-конференції в середу ввечері.

Прем'єр також сказав, що Ізраїль вважає, що зможе досягти своєї мети - повалити ХАМАС. Крім того зауважив, що "продовження військового тиску є необхідною умовою для звільнення наших заручників".

Як пише видання, аналітики і чиновники, знайомі із перебігом переговорів вважають, що зустрічна пропозиція бойовиків містить деякі вимоги, на які Ізраїль може погодитися. Однак, деякі Єрусалим, найімовірніше, відкине. Наприклад, масове звільнення палестинських ув'язнених, зокрема обвинувачених у насильницьких нападах, у рамках заключного етапу угоди.

Доповнення

Зазначається, що у четвер ввечері відбудуться переговори лідерів ХАМАС і єгипетських чиновників щодо плану припинення війни в Газі.

За словами дипломатів і аналітиків, один зі сценаріїв перемовин полягає в тому, що обидві сторони можуть погодитися на початкове припинення вогню на термін до шести тижнів, поки вони вестимуть переговори про подальші етапи перемир'я. В обох сторін будуть причини відмовитися від угоди, перш ніж вони зможуть домовитися про звільнення останньої групи заручників і високопоставлених палестинських в'язнів.

Нагадаємо

Вимоги ХАМАС включають припинення вогню на чотири з половиною місяці та остаточне припинення війни, а також звільнення сотень терористів з ізраїльських в'язниць. Терористичне угруповання також заявило, що хоче повного виведення ізраїльських військ із сектора Газа, на що Ізраїль заявив, що не готовий це зробити.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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