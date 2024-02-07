"Ні в якому разі": Ізраїль відкидає пропозицію ХАМАС про припинення вогню - ЗМІ
Київ • УНН
Ізраїль відкидає пропозицію ХАМАС про припинення вогню, відмовляючись звільнити ув'язнених.
Ізраїль "ні в якому разі" не погодиться на пропозицію ХАМАС щодо припинення вогню, сказав один із ізраїльських чиновників CNN, пише УНН.
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Як зазначається, деякі сторони з оптимізмом сприйняли пропозицію ХАМАС, але один з ізраїльських чиновників заявив у середу, що його країна "нізащо" не погодиться з нею.
Вимоги ХАМАС включають припинення вогню на чотири з половиною місяці та остаточне припинення війни, а також звільнення сотень терористів з ізраїльських в'язниць.
Терористичне угруповання також заявило, що хоче повного виведення ізраїльських військ із сектора Газа, на що Ізраїль заявив, що не готовий це зробити.
Доповнення
Як пише The Times of Israel, сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорив війну у Газі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном в Єрусалимі. Подробиці зустрічі не були оприлюдненні, однак зазначається, що вона була "довгою та глибокою".
Також держсекретар США зустрівся з президентом Ісааком Герцогом, щоб обговорити запропоновану угоду щодо заручників і відповідь ХАМАС, і заявив, що "потрібно багато роботи", перш ніж угода буде досягнута.
"Ми уважно розглядаємо цю пропозицію… потрібно зробити багато роботи, але ми дуже зосереджені на виконанні цієї роботи і, сподіваюся, , маючи можливість відновити звільнення заручників, яке було перервано стільки місяців тому", - заявив Блінкен.
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