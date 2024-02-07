"Ни в коем случае": Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня - СМИ

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  29151 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  71631 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  136333 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  192364 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  215169 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  211067 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  240980 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249041 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  205703 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188981 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
cnnCNN
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
ierusalimИерусалим
kanadaКанада
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
Loading...
Новости по теме

"Ни в коем случае": Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня - СМИ

Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня, отказываясь освободить заключенных.

Война •   •  10677 просмотра
"Ни в коем случае": Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня - СМИ

В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

Украинские Воздушные силы зафиксировали вражескую ракету, которая направлялась в сторону Полтавской области.

Война •   •  15427 просмотра
В Воздушных силах зафиксировали ракету в направлении Миргорода

В прошлом году в Украине в шесть раз выросло количество больных корью

В 2023 году в Украине корью заболело в шесть раз больше людей, чем в 2022 году. По данным Центра общественного здоровья Украины, в 2022 году в Украине было зафиксировано 11 случаев заболевания против 65 - в 2023 году

Здоровье •   •  11991 просмотра
В прошлом году в Украине в шесть раз выросло количество больных корью

Несмотря на снарядный дефицит в Украине, рф не одерживает никаких побед на фронте - Кулеба

Несмотря на то, что Украине постоянно не хватает снарядов, тогда как россия имеет больше артиллерийских снарядов, россия не одерживает побед на фронте благодаря тому, что украинские солдаты героически и творчески останавливают российское наступление другими видами вооружения.

Война •   •  14669 просмотра
Несмотря на снарядный дефицит в Украине, рф не одерживает никаких побед на фронте - Кулеба

Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

В течение первого года работы под руководством Василия Малюка СБУ провела успешные операции, в частности дважды взорвала Крымский мост, потопила 8 российских кораблей и ликвидировала таких военных преступников, как Илья Кива и Владлен Татарский.

Война •   •  15058 просмотра
Год работы Малюка: взрывы на Крымском мосту, Sea baby и Коломойский за решеткой

Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца

Тело погибшего мужчины нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга" на берегу реки Прут.

Криминал и ЧП •   •  11530 просмотра
Пытался переплыть Тису: в Румынии нашли тело погибшего украинца

МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

МУС блокирует попытку Украины создать специализированный международный трибунал для суда над российскими лидерами за преступления, совершенные на территории Украины.

Война •   •  17156 просмотра
МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям рф - The Guardian

Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

Индия может продлить действие 20% экспортной пошлины на пропаренный рис, чтобы снизить продовольственную инфляцию в преддверии национальных выборов.

Экономика •   •  12891 просмотра
Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.

Война •   •  15392 просмотра
ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

Итальянские фермеры протестуют в Риме с тракторами, требуя ужесточения регулирования импорта. Аграрии указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами.

Общество •   •  18205 просмотра
В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта