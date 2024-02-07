"Ни в коем случае": Израиль отвергает предложение ХАМАС о прекращении огня - СМИ

Израиль "ни в коем случае" не согласится на предложение ХАМАС о прекращении огня, сказал один из израильских чиновников CNN, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, некоторые стороны с оптимизмом восприняли предложение ХАМАС, но один из израильских чиновников заявил в среду, что его страна "ни за что" не согласится с ним.

Требования ХАМАС включают прекращение огня на четыре с половиной месяца и окончательное прекращение войны, а также освобождение сотен террористов из израильских тюрем.

Террористическая группировка также заявила, что хочет полного вывода израильских войск из сектора Газа, на что Израиль заявил, что не готов это сделать.

Дополнение

Как пишет The Times of Israel, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил войну в Газе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме. Подробности встречи не были обнародованы, однако отмечается, что она была "длинной и глубокой".

Также госсекретарь США встретился с президентом Исааком Герцогом, чтобы обсудить предложенное соглашение по заложникам и ответ ХАМАС, и заявил, что "нужно много работы", прежде чем соглашение будет достигнуто.

"Мы внимательно рассматриваем это предложение... нужно сделать много работы, но мы очень сосредоточены на выполнении этой работы и, надеюсь, имея возможность возобновить освобождение заложников, которое было прервано столько месяцев назад", - заявил Блинкен.

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