Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАС из-за атаки в Израиле и угрозы региональной безопасности
Канада объявила о санкциях против 11 лидеров ХАМАСа за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года и с целью обеспечения стабильности в регионе.
Стамбул стал самым посещаемым городом мира в 2023 году
По данным Euromonitor International, Стамбул стал самым посещаемым городом в мире в 2023 году с более чем 20,2 миллионами посетителей, опередив Лондон и Дубай.
Крылатые ракеты зафиксировали на Львовщине и Тернопольщине - Воздушные силы
Военно-воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты были замечены на западе Украины вблизи польской границы.
Оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по Харьковщине: что известно о попаданиях
российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковской области, попав в объекты нежилой инфраструктуры. Информации о жертвах или пострадавших нет.
Контрабандный импорт из беларуси в Британию достиг почти 162 миллиона фунтов стерлингов в 2023 году
Несмотря на санкции в отношении торговли с беларусью из-за ее поддержки российского вторжения в Украину, нелегальный табак из Беларуси продолжает контрабандным путем попадать в Великобританию: в 2023 году было импортировано товаров, включая табак, на сумму более 162 миллионов фунтов стерлингов.
В Киеве прогремели мощные взрывы. Работает ПВО
россия осуществила широкомасштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов, включая Киев.
рф начала масштабные ракетные обстрелы нескольких украинских городов: что известно
Рано утром россия осуществила широкомасштабную ракетную атаку на несколько украинских городов, включая Харьков и Николаев.
День рождения огнетушителя, Всемирный день чтения вслух. Что еще можно отметить седьмого февраля
Именно седьмого февраля 1863 года американской инженер Алан Крей получил в США патент на огнетушитель. По способу срабатывания огнетушители делятся на ручные, автоматические и комбинированного действия.
россияне угрожают жителям ВОТ с украинскими паспортами: с 1 июля их будут считать иностранцами - ЦНС
россияне угрожают жителям временно оккупированных территорий Украины, что с 1 июля те, кто не будет иметь российских паспортов, будут считаться иностранцами.
Стая косаток оказалась в ледяной ловушке у берегов Японии: их жизни под угрозой
Стая из 10 косаток попала в ловушку под морскими льдами у побережья Хоккайдо, Япония. Дальнейшая судьба животных неизвестна, поскольку местные власти пока не могут их спасти.