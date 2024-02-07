Канада ввела санкции против 11 лидеров ХАМАС из-за атаки в Израиле и угрозы региональной безопасности

Канада объявила о введении санкций против 11 лидеров ХАМАС за причастность к нападению на Израиль и для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Об этом сообщено на Официальном сайте правительства Канады, передает УНН.

Детали

Во вторник, 6 февраля, Канада ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки ХАМАС из-за атаки ХАМАС в Израиле в октябре 2023 года и угрозы для региональной безопасности.

Согласно Положению о специальных экономических мерах, Канада устанавливает запрет на операции, связанные с физическими и юридическими лицами, указанными в списке. Эти меры фактически замораживают любые активы, которые указанные лица могут иметь в Канаде.

Лицам в Канаде и канадцам за пределами страны запрещено иметь дело с лицами, включенными в список. Кроме того, этим лицам запрещен въезд в Канаду в соответствии с Законом об иммиграции и защите беженцев.

Среди лиц, которые попали в санкционный список, указаны следующие имена:

Яхья Синвар - лидер (ХАМАС)

Мухаммед Дейф - военный лидер (ХАМАС)

Марван Исса - заместитель военного командующего (ХАМАС)

Махер Реби Намер Обейд - лидер (ХАМАС)

Джихад Мухаммад Шакер Ягмур - член (ХАМАС)

Низар Мохаммед Авадалла - член (ХАМАС)

Махмуд аз-Захар - лидер (ХАМАС)

Хасан аль-Вардиан - член ХАМАС

Айман Нофал - военный командующий (ХАМАС)

Акрам аль-Аджури - военачальник (Палестинский исламский джихад)

Айман Ахмад аль-Дувайк - член (ХАМАС)

Канада ввела новые санкции против рф