Канада запровадила санкції проти 11 лідерів ХАМАС через атаку в Ізраїлі та загрозу регіональній безпеці
Київ • УНН
Канада оголосила про санкції проти 11 лідерів ХАМАСу за причетність до нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року та з метою забезпечення стабільності в регіоні.
Канада оголосила про введення санкцій проти 11 лідерів ХАМАС за причетність до нападу на Ізраїль та для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні. Про це повідомлено на Офіційному сайті уряду Канади, передає УНН.
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У вівторок, 6 лютого, Канада запровадила санкції проти 11 лідерів терористичного угрупування ХАМАС через атаку ХАМАС в Ізраїлі у жовтні 2023 року та загрозу для регіональної безпеки.
Згідно з Положенням про спеціальні економічні заходи, Канада встановлює заборону на операції, пов'язані з фізичними та юридичними особами, зазначеними у списку. Ці заходи фактично заморожують будь-які активи, які вказані особи можуть мати в Канаді.
Особам у Канаді та канадцям за межами країни заборонено мати справу з особами, включеними до списку. Крім того, цим особам заборонено в'їзд до Канади відповідно до Закону про імміграцію та захист біженців.
Серед осіб, які потрапили до списку санкцій, зазначені такі імена:
Ях'я Сінвар - лідер (ХАМАС)
Мухаммед Дейф - військовий лідер (ХАМАС)
Марван Ісса - заступник військового командувача (ХАМАС)
Махер Ребі Намер Обейд - лідер (ХАМАС)
Джихад Мухаммад Шакер Ягмур - член (ХАМАС)
Нізар Мохаммед Авадалла - член (ХАМАС)
Махмуд аз-Захар - лідер (ХАМАС)
Хасан аль-Вардіан - член ХАМАС
Айман Нофал - військовий командувач (ХАМАС)
Акрам аль-Аджурі - воєначальник (Палестинський ісламський джихад)
Айман Ахмад аль-Дувайк - член (ХАМАС)
Канада ввела нові санкції проти рф25.02.23, 00:56 • 1502650 переглядiв