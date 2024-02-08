Нетаньяху отверг условия ХАМАС по прекращению огня в Газе

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отверг условия ХАМАС о прекращении огня в Газе. Боевики требовали освобождения тысяч заключенных и других уступок на предложение США прекратить боевые действия. Об этом сообщает The Wall Street Journal, информирует УНН.

Детали

ХАМАС предложил контрпредложение по плану прекращения огня, который был согласован США, Катаром, Израилем и Египтом и который призывает к поэтапному освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных и прекращению боевых действий.

Впрочем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решительно отверг требования ХАМАС.

Уступка странным требованиям ХАМАС, которые мы услышали прямо сейчас, не только не приведет к освобождению заложников. Это просто приведет к новой резне - заявил Нетаньяху на пресс-конференции в среду вечером.

Премьер также сказал, что Израиль считает, что сможет достичь своей цели - свергнуть ХАМАС. Кроме того заметил, что "продолжение военного давления является необходимым условием для освобождения наших заложников".

Как пишет издание, аналитики и чиновники, знакомые с ходом переговоров считают, что встречное предложение боевиков содержит некоторые требования, на которые Израиль может согласиться. Однако, некоторые Иерусалим, скорее всего, отвергнет. Например, массовое освобождение палестинских заключенных, в том числе обвиняемых в насильственных нападениях, в рамках заключительного этапа соглашения.

Дополнение

Отмечается, что в четверг вечером состоятся переговоры лидеров ХАМАС и египетских чиновников относительно плана прекращения войны в Газе.

По словам дипломатов и аналитиков, один из сценариев переговоров заключается в том, что обе стороны могут согласиться на первоначальное прекращение огня на срок до шести недель, пока они будут вести переговоры о дальнейших этапах перемирия. У обеих сторон будут причины отказаться от соглашения, прежде чем они смогут договориться об освобождении последней группы заложников и высокопоставленных палестинских заключенных.

Напомним

Требования ХАМАС включают прекращение огня на четыре с половиной месяца и окончательное прекращение войны, а также освобождение сотен террористов из израильских тюрем. Террористическая группировка также заявила, что хочет полного вывода израильских войск из сектора Газа, на что Израиль заявил, что не готов это сделать.