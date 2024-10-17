Израиль сообщил о ликвидации трех террористов в Газе: один из них может быть лидером ХАМАС
Киев • УНН
ЦАХАЛ заявил о ликвидации трех террористов в секторе Газа, один из которых может быть лидером ХАМАС Яхьей Синваром. Личности террористов и информация о заложниках проверяются.
Израильская армия сегодня, 17 октября, сообщила о вероятной ликвидации в секторе Газы лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Во время операций ЦАХАЛа в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. ЦАХАЛ и ИСА проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар
Отмечается, что пока личности террористов не могут быть подтверждены.
Также в Армии обороны Израиля сообщили, что в здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников. Силы, действующие в этом районе, продолжают действовать с необходимой осторожностью, добавили в ЦАХАЛ.
Израиль нанес удары по центрам командования "ХАМАС" в Секторе Газа, которые якобы действовали в больнице7 октября 2024, 02:56 • 26353 просмотра