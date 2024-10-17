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Израиль сообщил о ликвидации трех террористов в Газе: один из них может быть лидером ХАМАС

Израиль сообщил о ликвидации трех террористов в Газе: один из них может быть лидером ХАМАС

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 13:32  •  2824 просмотра

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ЦАХАЛ заявил о ликвидации трех террористов в секторе Газа, один из которых может быть лидером ХАМАС Яхьей Синваром. Личности террористов и информация о заложниках проверяются.

Израильская армия сегодня, 17 октября, сообщила о вероятной ликвидации в секторе Газы лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ЦАХАЛ. 

Во время операций ЦАХАЛа в секторе Газа были ликвидированы трое террористов. ЦАХАЛ и ИСА проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар

- говорится в заявлении. 

Отмечается, что пока  личности террористов не могут быть подтверждены.

Также в Армии обороны Израиля сообщили, что в здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников. Силы, действующие в этом районе, продолжают действовать с необходимой осторожностью, добавили в ЦАХАЛ. 

Израиль нанес удары по центрам командования "ХАМАС" в Секторе Газа, которые якобы действовали в больнице7 октября 2024, 02:56 • 26353 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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yakhia-sinvarЯхья Синвар
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