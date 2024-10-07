Израиль нанес удары по центрам командования "ХАМАС" в Секторе Газа, которые якобы действовали в больнице

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точный удар по террористам ХАМАСа, которые действовали в командно-контрольных центрах, встроенных в больнице "Шухада аль-Акса" в районе Дейр-аль-Балаха в Секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что эти центры управления террористы использовали для планирования и осуществления террористических атак против войск ЦАХАЛа и Израиля.

Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры для уменьшения рисков для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию, - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что Армия Израиля продолжит операцию против ХАМАСа, защищая граждан Израиля.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) истребителями нанесла новые удары по инфраструктуре и складам оружия группировки "Хезболла" в ливанской столице.