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ЦАХАЛ заявив про нові удари по об'єктах "Хезболли" у Бейруті

ЦАХАЛ заявив про нові удари по об'єктах "Хезболли" у Бейруті

Київ • УНН

 • 19296 перегляди

Ізраїльські винищувачі атакували штаб-квартиру розвідки "Хезболли" та склади зброї в Бейруті. ЦАХАЛ також завдав ударів по терористичних об'єктах на півдні Лівану та в районі Бекаа.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) винищувачами завдала нових ударів по інфраструктурі та складах зброї угрупування "Хезболла" в ліванській столиці. Про це ЦАХАЛ, повідомив у Telegram, пише УНН.

Винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по об'єктах терористів, які належать штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті, включаючи засоби збору розвідувальної інформації, командні центри та інші об'єкти терористичної інфраструктури,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Крім того ЦАХАЛ повідомив, що за останні кілька годин їхні військово-повітряні сили завдали ударів по складах зброї "Хезболли", і теж в районі Бейрута. Після ударів було зафіксовано вторинні вибухи, які свідчать про наявність зброї.

Ізраїльська армія підкреслила, що "Хезболла" навмисно розмістила свої командні центри і зброю під житловими в центрі Бейрута, таким чином "наражаючи на небезпеку населення цього району".

Крім того, винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по терористичним об'єктам "Хезболли" на півдні Лівану та в районі Бекаа, включаючи склади зброї, об'єкти терористичної інфраструктури, командний центр та пускову установку,

- додали в ЦАХАЛ.

Нагадаємо

Іранські спецслужби втратили контакт з керівником своєї спецслужби "Кудс" Ісмаїлом Каані після ізраїльських ударів по Бейруту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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