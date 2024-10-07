ЦАХАЛ заявил о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) истребителями нанесла новые удары по инфраструктуре и складах оружия группировки «Хезболла» в ливанской столице. Об этом ЦАХАЛ, сообщил в Telegram, пишет УНН.

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки «Хезболлы» в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того ЦАХАЛ сообщил, что за последние несколько часов их военно-воздушные силы нанесли удары по складам оружия «Хезболлы», и тоже в районе Бейрута. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, которые свидетельствуют о наличии оружия.

Израильская армия подчеркнула, что «Хезболла» намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми в центре Бейрута, таким образом «подвергая опасности население этого района».

Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы» на юге Ливана и в районе Бекаа, включая склады оружия, объекты террористической инфраструктуры, командный центр и пусковую установку, - добавили в ЦАХАЛ.

Напомним,

Иранские спецслужбы потеряли контакт с руководителем своей спецслужбы «Кудс» Исмаилом Каани после израильских ударов по Бейруту.