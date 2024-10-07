Ізраїль завдав ударів по центрах командування "ХАМАС" в Секторі Гази, які нібито діяли в лікарні
Київ • УНН
Ізраїльська армія атакувала командні центри "ХАМАС", розташовані в лікарні "Шухада аль-Акса" в Секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що вжив заходів для мінімізації ризиків для цивільних.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала точного удару по терористах ХАМАСу, які діяли в командно-контрольних центрах, вбудованих у лікарні "Шухада аль-Акса" в районі Дейр-аль-Балаха в Секторі Гази. Про це ЦАХАЛ повідомив у Telegram, пише УНН.
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У повідомленні зазначається, що ці центри управління терористи використовували для планування і здійснення терористичних атак проти військ ЦАХАЛу та Ізраїлю.
Перед завданням удару було вжито численних заходів для зменшення ризиків для цивільного населення, включаючи використання високоточних боєприпасів, повітряне спостереження і додаткову розвідувальну інформацію,
У ЦАХАЛ додали, що Армія Ізраїлю продовжить операцію проти ХАМАСу, захищаючи громадян Ізраїлю.
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