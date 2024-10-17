Ізраїль повідомив про ліквідацію трьох терористів в Газі: один з них може бути лідером ХАМАС
Київ • УНН
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію трьох терористів у секторі Гази, один з яких може бути лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром. Особи терористів та інформація про заручників перевіряються.
Ізраїльска армія сьогодні, 17 жовтня, повідомила про імовірну ліквідацію у секторі Гази лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву ЦАХАЛ.
Під час операцій ЦАХАЛу в секторі Газа було ліквідовано трьох терористів. ЦАХАЛ і ІСА перевіряють можливість того, що одним із терористів був Ях'я Сінвар
Зазначається, що наразі особи терористів не можуть бути підтверджені.
Також в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що у будівлі, де були ліквідовані терористи, не було виявлено жодних ознак присутності заручників. Сили, що діють у цьому районі, продовжують діяти з необхідною обережністю, додали в ЦАХАЛ.
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