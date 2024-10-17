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Ізраїль повідомив про ліквідацію трьох терористів в Газі: один з них може бути лідером ХАМАС

Київ • УНН

 • 12261 перегляди

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію трьох терористів у секторі Гази, один з яких може бути лідером ХАМАС Ях'єю Сінваром. Особи терористів та інформація про заручників перевіряються.

Ізраїль повідомив про ліквідацію трьох терористів в Газі: один з них може бути лідером ХАМАС

Ізраїльска армія сьогодні, 17 жовтня, повідомила про імовірну ліквідацію у секторі Гази лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяву ЦАХАЛ. 

Під час операцій ЦАХАЛу в секторі Газа було ліквідовано трьох терористів. ЦАХАЛ і ІСА перевіряють можливість того, що одним із терористів був Ях'я Сінвар

- йдеться у заяві. 

Зазначається, що наразі  особи терористів не можуть бути підтверджені.

Також в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що у будівлі, де були ліквідовані терористи, не було виявлено жодних ознак присутності заручників. Сили, що діють у цьому районі, продовжують діяти з необхідною обережністю, додали в ЦАХАЛ. 

Ізраїль завдав ударів по центрах командування "ХАМАС" в Секторі Гази, які нібито діяли в лікарні07.10.24, 05:56 • 26575 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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