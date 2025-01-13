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После убийства Яхьи Синвара ХАМАС возглавил его брат Мохаммед Синвар - The Wall Street Journal

После убийства Яхьи Синвара ХАМАС возглавил его брат Мохаммед Синвар - The Wall Street Journal

Киев  •  УНН

 • 7935 просмотра

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Мохаммед Синвар, младший брат ликвидированного Яхьи Синвара, стал новым лидером ХАМАС в Газе. Он известен под прозвищем «Тень» и работает над восстановлением боевых группировок вопреки решению руководства в Дохе.

После убийства лидера ХАМАСа Яхьи Синвара, новым лидером стал его младший брат Мухаммед Синвар, который сейчас работает над восстановлением боевых группировок.

Об этом поведал The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали 

После убийства Яхьи Синвара, руководство ХАМАСа, базирующееся в Дохе, решило создать коллективный совет вместо назначения нового лидера.

Однако боевики в Газе не поддержали это решение, и теперь действуют автономно под руководством Мохаммеда Синвара.

Мохаммеду Синвару около 50 лет, и он давно считается близким к своему старшему брату, который был старше его более чем на 10 лет. Как и Яхьи Синвар, он присоединился к ХАМАСу в раннем возрасте и считался близким к главе вооруженного крыла движения Мохаммеду Дейфу. 

В отличие от своего брата, который провел более 20 лет в израильской тюрьме, Мухаммед не сидел в тюрьме, поэтому является «менее понятным для израильских органов безопасности».

По словам арабских чиновников, он преимущественно действовал за кулисами, из-за чего получил прозвище «Тень».

Мы прилагаем все усилия, чтобы найти его

- сказал высокопоставленный израильский чиновник из Южного командования, которое руководит боевыми действиями в Газе.

По информации, Мухаммед Синвар был причастен к похищению  израильского солдата в 2006 году. Это привело к обмену пленными в 2011 году, в результате которого Яхья Синвар был освобожден.

После гибели Яхьи Синвара, Дейфа и заместителя Дейфа, Мухаммед Синвар теперь является самым старшим командиром ХАМАС в Газе, вместе с Изз ад-Дином Хаддадом, военным руководителем на севере Газы, как утверждают политологи, изучающие деятельность боевиков.

Напомним 

Ранее УНН писал, что ЦАХАЛ официально сообщил о ликвидации Яхьи Синвара, лидера ХАМАС, в секторе Газа 16 октября. Синвар, ответственный за атаку 7 октября, был найден и убит солдатами 828-й бригады после длительного укрытия.

Алина Волянская

Алина Волянская

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