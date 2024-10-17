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Армія Ізраїлю підтвердила ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара

Київ • УНН

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ЦАХАЛ офіційно повідомив про ліквідацію Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС, в секторі Гази 16 жовтня. Сінвар, відповідальний за атаку 7 жовтня, був знайдений і вбитий солдатами 828-ї бригади після тривалого переховування.

Армія Ізраїлю підтвердила ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію  лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара в результаті однієї з операцій в секторі Гази.  Про це йдеться на офіційному сайті ЦАХАЛу, передає УНН.

Деталі

Ях'я Сінвар спланував і здійснив різанину 7 жовтня, пропагував свою вбивчу ідеологію як до, так і під час війни, а також був відповідальний за вбивства та викрадення багатьох ізраїльтян

- йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю. 

Зазначається, що Сінвара ліквідували ще вчора, 16 жовтня. Лідер ХАМАСу понад рік прикривався цивільними та переховувався у підземних тунелях. 

Ізраїль повідомив про ліквідацію трьох терористів в Газі: один з них може бути лідером ХАМАС17.10.24, 16:32 • 12261 перегляд

В ЦАХАЛ підкреслюють, що десятки операцію проведених за останній час обмежили можливість пересування для Ях'я Сінвара. У підсумку це й дало змогу його ліквідувати. 

Солдати ЦАХАЛу 828-ї бригади (Біслач), що діють у цьому районі, виявили та ліквідували трьох терористів. Після завершення процесу ідентифікації тіла з'явилось підтвердження, що Ях'я Сінвар був ліквідований

- підсумували в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо

Ізраїльська армія атакувала командні центри "ХАМАС", розташовані в лікарні "Шухада аль-Акса" в Секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що вжив заходів для мінімізації ризиків для цивільних.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Ізраїль
Ях'я Сінвар
Армія оборони Ізраїлю
Сектор Газа
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