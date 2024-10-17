Армия Израиля подтвердила ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара
Киев • УНН
ЦАХАЛ официально сообщил о ликвидации Яхьи Синвара, лидера ХАМАС, в секторе Газа 16 октября. Синвар, ответственный за атаку 7 октября, был найден и убит солдатами 828-й бригады после длительного укрытия.
Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара в результате одной из операций в секторе Газы. Об этом говорится на официальном сайте ЦАХАЛа, передает УНН.
Детали
Яхья Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою убийственную идеологию как до, так и во время войны, а также был ответственен за убийства и похищения многих израильтян
Отмечается, что Синвара ликвидировали еще вчера, 16 октября. Лидер ХАМАСа более года прикрывался гражданскими и скрывался в подземных тоннелях.
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В ЦАХАЛ подчеркивают, что десятки операций проведенных за последнее время ограничили возможность передвижения для Яхья Синвара. В итоге это и позволило его ликвидировать.
Солдаты ЦАХАЛа 828-й бригады (Бислач), действующие в этом районе, обнаружили и ликвидировали трёх террористов. После завершения процесса идентификации тела появилось подтверждение, что Яхья Синвар был ликвидирован
Напомним,
Израильская армия атаковала командные центры «ХАМАС», расположенные в больнице «Шухада аль-Акса» в Секторе Газа. ЦАХАЛ заявил, что принял меры для минимизации рисков для гражданских.