Після вбивства Ях’ї Сінвара ХАМАС очолив його брат Мохаммед Сінвар - The Wall Street Journal

Після вбивства лідера ХАМАСу Яхʼї Сінвара, новим лідером став його молодший брат Мухаммед Сінвар, який наразі працює над відновленням бойових угрупувань.

Про це пові The Wall Street Journal, пише УНН.

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Після вбивства Ях’ї Сінвара, керівництво ХАМАСу, що базується в Досі, вирішило створити колективну раду замість призначення нового лідера.

Однак бойовики в Газі не підтримали це рішення, і тепер діють автономно під керівництвом Мохаммеда Сінвара.

Мохаммеду Сінвару близько 50 років, і він давно вважається близьким до свого старшого брата, який був старший за нього більш ніж на 10 років. Як і Ях'ї Сінвар, він приєднався до ХАМАСу в ранньому віці і вважався близьким до голови збройного крила руху Мохаммеда Дейфа.

На відміну від свого брата, який провів понад 20 років в ізраїльській в'язниці, Мухаммед не сидів в'язниці, тож є "менш зрозумілим для ізраїльських органів безпеки".

За словами арабських чиновників, він переважно діяв за лаштунками, через що отримав прізвисько "Тінь".

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти його - сказав високопоставлений ізраїльський чиновник з Південного командування, яке керує бойовими діями в Газі.

За інформацією, Мухаммед Сінвар був причетним до викрадення ізраїльського солдата в 2006 році. Це призвело до обміну полоненими у 2011 році, внаслідок якого Ях’ї Сінвара було звільнено.

Після загибелі Ях'ї Сінвара, Дейфа і заступника Дейфа, Мухаммед Сінвар тепер є найстаршим командиром ХАМАС у Газі, разом з Ізз ад-Діном Хаддадом, військовим керівником на півночі Гази, як стверджують політологи, які вивчають діяльність бойовиків.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що ЦАХАЛ офіційно повідомив про ліквідацію Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС, в секторі Гази 16 жовтня. Сінвар, відповідальний за атаку 7 жовтня, був знайдений і вбитий солдатами 828-ї бригади після тривалого переховування.