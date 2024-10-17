СМИ подтверждают, что Израиль ликвидировал руководителя Хамаса Яхью Синвара

Во время израильской операции в Газе могли убить лидера Хамаса Яхью Синвара, который отвечал за нападение на израильские территории 7 октября прошлого года. Информацию о ликвидации террориста подтвердили источники Sky News Arabia, пишет УНН.

Детали

Издание со ссылкой на частный источник сообщило, что лидер ХАМАС Яхья Синвар действительно был убит во время операции израильской армии в Рафасе.

До этого израильские военные сообщили, что Синвара могли убить в результате действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

Добавим

Синвар возглавил политбюро ХАМАС в августе этого года, после того, как в Тегеране в результате взрыва погиб предыдущий лидер организации Исмаил Хания. До этого Синвар руководил политбюро ХАМАС в секторе Газа. Израиль считает Синвара ответственным за рейд 7 октября, во время которого было убито около 1200 человек и похищено более 200. По словам начальника штаба ЦАХАЛа Герки Халеви, именно Синвар принимал решение о нападении.

Прошедший год приумножил человеческую боль и страдания: в МИД сделали заявление к годовщине нападения "ХАМАС" на Израиль