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ЗМІ підтверджують, що Ізраїль ліквідував керівника ХАМАСу Ях'ю Сінвара

Київ • УНН

 • 13870 перегляди

Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.

ЗМІ підтверджують, що Ізраїль ліквідував керівника ХАМАСу Ях'ю Сінвара

Під час ізраїльської операції в Газі могли вбити лідера Хамаса Ях'ю Сінвара, який відповідав за напад на ізраїльські території 7 жовтня минулого року. Інформацію про ліквідацію терориста підтвердили джерела Sky News Arabia, пише УНН.

Деталі

Видання з посиланням на приватне джерело повідомило, що лідера ХАМАС Ях'я Сінвара дійсно було вбито під час операції ізраїльської армії в Рафасі.

До цього ізраїльські військові повідомили, що Сінвара могли вбити в результаті дій ЦАХАЛ у секторі Газа.

Додамо

Сінвар очолив політбюро ХАМАС у серпні цього року, після того, як у Тегерані внаслідок вибуху загинув попередній лідер організації Ісмаїл Ханія. До цього Сінвар керував політбюро ХАМАС у секторі Газа. Ізраїль вважає Сінвара відповідальним за рейд 7 жовтня, під час якого було вбито близько 1200 осіб і викрадено понад 200. За словами начальника штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, саме Сінвар ухвалював рішення про напад.

Рік, що минув, примножив людський біль та страждання: у МЗС зробили заяву до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль07.10.24, 22:09 • 49192 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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Ізраїль
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