ЗМІ підтверджують, що Ізраїль ліквідував керівника ХАМАСу Ях'ю Сінвара
Київ • УНН
Джерела Sky News Arabia підтвердили ліквідацію лідера Хамасу Ях'ї Сінвара під час операції ізраїльської армії в Рафасі. ЦАХАЛ вважає його відповідальним за напад 7 жовтня 2023 року.
Під час ізраїльської операції в Газі могли вбити лідера Хамаса Ях'ю Сінвара, який відповідав за напад на ізраїльські території 7 жовтня минулого року. Інформацію про ліквідацію терориста підтвердили джерела Sky News Arabia, пише УНН.
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Видання з посиланням на приватне джерело повідомило, що лідера ХАМАС Ях'я Сінвара дійсно було вбито під час операції ізраїльської армії в Рафасі.
До цього ізраїльські військові повідомили, що Сінвара могли вбити в результаті дій ЦАХАЛ у секторі Газа.
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Сінвар очолив політбюро ХАМАС у серпні цього року, після того, як у Тегерані внаслідок вибуху загинув попередній лідер організації Ісмаїл Ханія. До цього Сінвар керував політбюро ХАМАС у секторі Газа. Ізраїль вважає Сінвара відповідальним за рейд 7 жовтня, під час якого було вбито близько 1200 осіб і викрадено понад 200. За словами начальника штабу ЦАХАЛу Герці Халеві, саме Сінвар ухвалював рішення про напад.
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