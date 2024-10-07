Рік, що минув, примножив людський біль та страждання: у МЗС зробили заяву до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль

ukenru
06:19 • 19023 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 63337 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 125023 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 166872 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 132329 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 122348 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 120061 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 153384 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76203 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84627 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
96 %
749 мм
Хмарно
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 57497 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 50456 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 48916 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 48687 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 44895 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 15010 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 166841 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 153376 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 188250 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 523566 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 10869 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 37877 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 37166 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 39172 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 61279 перегляди
Актуальне
Рік, що минув, примножив людський біль та страждання: у МЗС зробили заяву до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль

Рік, що минув, примножив людський біль та страждання: у МЗС зробили заяву до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль

Київ • УНН

 • 49185 перегляди

МЗС України висловило занепокоєння щодо ситуації на Близькому Сході через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль. Міністерство закликає до припинення насильства та реалізації концепції двох держав.

Рік, що минув, примножив людський біль та страждання. Напад ХАМАСу призвів до війни, яка досі забирає людські життя. Про це йдеться у коментарі МЗС до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль, передає УНН.

"Рік тому, 7 жовтня 2023, світ став свідком жахливого нападу "ХАМАС" на Ізраїль, невимовних страждань жінок та чоловіків, молодих і літніх людей, які були захоплені у заручники, та їхніх сімей. Україна тоді одразу засудила цей ганебний акт терору.

Рік, що минув, примножив людський біль та страждання. Напад ХАМАСу призвів до війни, яка досі забирає людські життя. Лік зруйнованих доль, загиблих, поранених і вигнаних війною зі свого дому пішов вже на сотні тисяч. Свідченнями цієї масштабної людської трагедії є болісна кількість жертв серед палестинських жінок і дітей, масштабна гуманітарна криза в Секторі Газа та Лівані, перебування донині в неволі частини ізраїльських заручників. Тривають удари по території Палестини й Лівану, обстрілюється територія Ізраїлю", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що "все це потребує негайного, достатнього та справедливого реагування світу, повноцінного забезпечення гуманітарних потреб людей, захисту цивільних згідно з міжнародним гуманітарним правом, припинення ударів по мирним людям".

"Потребують відповіді і ширші питання — коли настане мир, яким буде "перший день після війни" і що здатне унеможливити її повторення.

Заради стабільного, спокійного і мирного Близького Сходу світ давно має перспективу у вигляді створення двох держав для двох народів — Ізраїлю та Палестини. Ми переконані, що необхідно нарешті перестати уникати її реалізації.

Вже нині є відповідальні лідери держав, політичні та громадські діячі, які всерйоз замислюються над тим, як після війни якнайшвидше відновити нормальне життя й відбудувати зруйновану в Палестині соціальну інфраструктуру, житло, створити життєздатні та дієві цивільні інституції. Не менш важливим є гарантування права Ізраїлю на мирне та безпечне життя. Підтримуємо такі наміри та вважаємо, що вони так само важливі, як і намагання не допустити розширення війни, що триває, та звикання до неї", - зазначено у заяві.

У МЗС наголосили, що вбивства, знущання, спонсорування терору та війна ніколи не мають стати чимось "нормальним". І всі зусилля з забезпечення справедливого миру заслуговують на повагу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
izrailІзраїль
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
livanЛіван
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраїна
derzhava-palestynaДержава Палестина

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,637.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,050.89
Ethereum
$2,048.56