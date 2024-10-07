Рік, що минув, примножив людський біль та страждання: у МЗС зробили заяву до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль

Рік, що минув, примножив людський біль та страждання. Напад ХАМАСу призвів до війни, яка досі забирає людські життя. Про це йдеться у коментарі МЗС до річниці нападу "ХАМАС" на Ізраїль, передає УНН.

"Рік тому, 7 жовтня 2023, світ став свідком жахливого нападу "ХАМАС" на Ізраїль, невимовних страждань жінок та чоловіків, молодих і літніх людей, які були захоплені у заручники, та їхніх сімей. Україна тоді одразу засудила цей ганебний акт терору.

Рік, що минув, примножив людський біль та страждання. Напад ХАМАСу призвів до війни, яка досі забирає людські життя. Лік зруйнованих доль, загиблих, поранених і вигнаних війною зі свого дому пішов вже на сотні тисяч. Свідченнями цієї масштабної людської трагедії є болісна кількість жертв серед палестинських жінок і дітей, масштабна гуманітарна криза в Секторі Газа та Лівані, перебування донині в неволі частини ізраїльських заручників. Тривають удари по території Палестини й Лівану, обстрілюється територія Ізраїлю", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що "все це потребує негайного, достатнього та справедливого реагування світу, повноцінного забезпечення гуманітарних потреб людей, захисту цивільних згідно з міжнародним гуманітарним правом, припинення ударів по мирним людям".

"Потребують відповіді і ширші питання — коли настане мир, яким буде "перший день після війни" і що здатне унеможливити її повторення.

Заради стабільного, спокійного і мирного Близького Сходу світ давно має перспективу у вигляді створення двох держав для двох народів — Ізраїлю та Палестини. Ми переконані, що необхідно нарешті перестати уникати її реалізації.

Вже нині є відповідальні лідери держав, політичні та громадські діячі, які всерйоз замислюються над тим, як після війни якнайшвидше відновити нормальне життя й відбудувати зруйновану в Палестині соціальну інфраструктуру, житло, створити життєздатні та дієві цивільні інституції. Не менш важливим є гарантування права Ізраїлю на мирне та безпечне життя. Підтримуємо такі наміри та вважаємо, що вони так само важливі, як і намагання не допустити розширення війни, що триває, та звикання до неї", - зазначено у заяві.

У МЗС наголосили, що вбивства, знущання, спонсорування терору та війна ніколи не мають стати чимось "нормальним". І всі зусилля з забезпечення справедливого миру заслуговують на повагу.